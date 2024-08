Zwei Personen sollen Anschläge bei Taylor-Swift-Konzert in Wien geplant haben

Zwei Personen, die unter Terrorverdacht stehen, wurden in Österreich festgenommen. Laut Franz Ruf, Generaldirektor für die öffentliche Sicherheit im österreichischen Innenministerium, hätten die beiden unter anderem Anschläge bei den bevorstehenden Konzerten von Taylor Swift in Wien geplant.

Geplante Anschläge bei Taylor-Swift-Konzert: 19-Jähriger soll sich online radikalisiert haben

Bei einem 19-jährigen Österreicher seien chemische Substanzen sichergestellt worden. Die Polizei hatte aus Sorge vor Sprengstoff vorsichtshalber Häuser und den Teil eines Seniorenheims geräumt. Der Mann habe sich laut Ruf im Internet radikalisiert und vor wenigen Wochen einen Treueschwur auf die Spitze der Terrororganisation Islamischer Staat abgelegt.

Nach Angaben der Polizei wurde er am Morgen in Ternitz 75 Kilometer südwestlich von Wien festgenommen. Die Festnehme einer zweiten Person folgte dann am Nachmittag in Wien. Nähere Angaben machte die Polizei dazu nicht. Laut Kurier soll es sich um einen 17-Jährigen handeln.

Nach Anschlagsplänen sollen Kontrollen bei Taylor-Swift-Konzerten verstärkt werden

Der Wiener Landespolizeipräsident Gerhard Pürstl kündigte an, bei den Konzerten von Taylor Swift nun verstärkte Kontrollen durchführen zu wollen. Es gebe verstärkte Durchsuchungen und Zutrittskontrollen. Dazu kommen Spezialkräfte in Zivil und Uniformierte mit Langwaffen sowie Spezialfahrzeugen. Die Shows finden am 8., 9. und 10. August im Ernst Happel Stadion statt. (mit dpa)