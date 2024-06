Handy-Akku hält nicht lange - Diese einfachen Tricks können helfen

Man ist unterwegs und möchte ein wichtiges Telefonat führen oder eine Nachricht schicken und schon ist der Akku leer. Woran das liegt und wie Sie vorbeugen können.

Ein jeder ist mal in der Situation: In Bus oder Bahn ein wenig Musik gehört, ein paar Nachrichten versendet und ohne es zu merken sind auf einmal 20, 30 oder manchmal sogar 40 Prozent vom Handyakku plötzlich leer. Das kann doch - trotz der mäßigen Nutzung - eigentlich gar nicht sein, oder? Was zunächst nur ärgerlich klingt, kann im schlimmsten Fall schon mal dazu führen, dass man in einer fremden Stadt plötzlich auf die Handy-Navigation verzichten muss oder einen dringenden Anruf nicht tätigen kann. Aber warum ist der Akku manchmal so schnell leer und was kann man dagegen tun?

Handy-Akku schnell leer: Diese einfachen Tricks können helfen

Das Smartphone ist zwar ein viel genutztes, aber gleichzeitig komplexes mobiles System mit begrenzter Energiezufuhr. Die Hersteller tun bei der Entwicklung bereits ihr Bestes, um eine möglichst lange Betriebsbereitschaft aus ihren Geräten herauszuholen, allerdings ist es eine Tatsache, dass sich die Akkus gar nicht so schnell weiterentwickeln können, wie es der Funktionsumfang von Smartphones in der heutigen Zeit manchmal tut. Anwendungen oder Programme helfen da auch nur bedingt: Laut dem Magazin connect.de gibt es keinen "magischen Software-Trick", der das Smartphone mal eben plötzlich vier Stunden länger laufen lässt - wenngleich einige Beschreibungen im PlayStore oder im iPhone App-Store von Apple etwas anderes suggerieren. Auch der Mythos, dass man den Akku nur laden sollte, wenn er komplett leer ist, hält sich hartnäckig.

Die meisten "Akkutipps" gehen oft mit Einschränkungen beim Bedienkomfort einher sind dafür aber meist sehr einfach umzusetzen.

Übrigens: Sie sollten daran denken, Ihr Handy nachts auszuschalten. Der Flugmodus reicht nicht aus, damit man auf einen erholsamen Schlaf hoffen darf.

Tipps und Tricks: So kitzeln Sie eine längere Laufzeit aus Ihrem Handy-Akku

Folgende Tricks könnten auch Ihnen helfen, wenn Ihr Smartphone-Akku überdurchschnittlich schnell den Geist aufgibt:

Display dimmen: Wie connect.de berichtet, ist das Display einer der größten Stromverbraucher. Ein einfacher Trick, um Strom zu sparen, sei daher das Absenken der Hintergrundbeleuchtung. Bei OLED-Bildschirmen ist es zudem sinnvoll, dunkle Hintergründe zu verwenden, da bei der Darstellung von Schwarz die Leuchtdioden einfach abgeschaltet werden und keine Energie verbrauchen. LTE/5G deaktivieren: Die LTE- und 5G-Funkschnittstellen sind ebenfalls sehr große Stromfresser. In Gebieten mit schlechter Netzabdeckung kann es hilfreich sein, LTE und 5G vorsichtshalber zu deaktivieren, um den Akku zu schonen. E-Mail-Abruf umstellen: Die permanente Synchronisation des E-Mail-Kontos kann den Akku belasten. Das Umstellen des Abrufintervalls auf manuell oder mehrere Stunden kann die Laufzeit verlängern. Schauen Sie dazu in den Einstellungen Ihrer Mail-App nach und verlängern Sie das Intervall. Energiesparmodi nutzen: Spezielle Energiesparmodi hat mittlerweile jedes Smartphone an Bord. Sie kombinieren viele der bereits genannten Maßnahmen und schalten die meisten Verbraucher einfach ab. Nutzen Sie das Handy also gerade sowieso nicht, kann es sich durchaus lohnen einfach den Sparmodus zu aktivieren, um ein paar Prozentpunkte einzusparen. Verbraucher identifizieren: Wie die Entwickler auf der Google Support-Website schreiben, bieten sowohl iOS als auch Android detaillierte Statistiken darüber, welche App wie viel Energie verbraucht. Es lohnt sich, diese Statistiken regelmäßig zu überprüfen und gegebenenfalls stromfressende Apps zu löschen. Die entsprechenden Daten finden Sie im Menü unter Akku beziehungsweise Batterie. Wenn Sie die Übeltäter dann ausfindig gemacht haben, können Sie sich überlegen, ob Sie die App deinstallieren oder einfach nur einschränken möchten. Vor allem das Einschränken von Hintergrundaktualisierungen kann Ihnen helfen, das Smartphone länger einsatzbereit zu halten.

Übrigens: Sollte der Akku bei Ihrem Smartphone wirklich den Geist aufgeben, hilft wohl nur ein Tausch oder Sie schauen sich nach einem neuen Gerät um. Bei den besten Smartphones von 2023 könnten Sie fündig werden. Wenn Sie gleichzeitig eine neue Handynummer beantragen, gibt es einige Dinge, die Sie beachten müssen.