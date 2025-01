Darmstadt 98 gewinnt Mammut-Test gegen St. Gallen

Darmstadt 98 hat eine erfolgreiche Generalprobe für die Rückrunde in der 2. Fußball-Bundesliga gefeiert. Die Hessen kamen zum Abschluss ihres Trainingslagers in Spanien zu einem 1:0 (1:0) gegen den Schweizer Erstligisten FC St. Gallen. Für den Darmstädter Siegtreffer sorgte St. Gallens Schlussmann Lawrence Ati Zigi mit einem Eigentor in der 5. Minute.

Lilien-Trainer Florian Kohfeldt nutzte das Marathon-Testspiel über 120 Minuten, um vielen Akteuren Einsatzzeit zu geben. Insgesamt nahm der 42-Jährige elf Wechsel vor. Dennoch lieferte sein Team einen ordentlichen Auftritt ab und hätte durchaus höher gewinnen können. Gleich zwei Treffer von Fraser Hornby wurden wegen Abseits aberkannt, zudem vergab Fabio Torsiello (92.) eine Großchance.

Im ersten Pflichtspiel des neuen Jahres muss der Bundesliga-Absteiger am kommenden Freitag bei Fortuna Düsseldorf antreten. Die Rheinländer liegen mit 26 Punkten knapp vor dem Tabellen-Zehnten (24) aus Darmstadt.