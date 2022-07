"The Boys" Spin-off "Gen V": Start, Besetzung und Handlung

Mit "Gen V" kommt eine Spin-Off Serie zur beliebten Superhelden-Satire "The Boys". Was ist bisher zu Start, Besetzung und Handlung von "Gen V" bekannt? Wir wissen es.

Die dritte Staffel von "The Boys" ist Mitte Juli 2022 in Deutschland vollständig bei Amazon Prime veröffentlicht worden, und schon gibt es Neuigkeiten rund um die "Seven" und den Konzern "Vought": Es soll eine Spin-Off Serie zur erfolgreichen Serie "The Boys" bei Amazon Prime geben.

Worum dreht sich die Handlung von "Gen V"? Wie viele Folgen gibt es? Welche Schauspieler gehören zum Cast? Und gibt es schon einen Trailer zu "Gen V"? Hier gibt es alle wichtigen Infos im Überblick.

"Gen V": Wann ist der Start in Deutschland?

Da erst im späten Frühjahr 2022 mit der Produktion des "The Boys"-Spin-Offs begonnen wurde, dürfte die Veröffentlichung der Serie noch etwas dauern. Sobald Amazon Studios mit mehr Informationen zum Start in Deutschland herausrückt, werden wir das hier ebenfalls bekannt geben - dieser Artikel wird laufend aktualisiert.

"Gen V": Was ist zur Handlung bereits bekannt?

Superheldinnen und Superhelden sind für die Organisation "Vought International" in erster Linie eines: Geschäft. Mit ihnen verdient der Konzern seine Brötchen, und um sicherzustellen, dass genügend Teig in den Ofen kommt, bildet "Vought International" den potentiellen Nachwuchs aus: An Amerikas einzigem College für jugendliche Superhelden sollen Charaktere á la "Homelander" oder "Starlight" ausgebildet werden, wie man sie aus "The Boys" kennt.

Die "The Boys" - Spin-Off Serie "Gen V" orientiert sich dabei insgesamt am Vorbild "The Boys", so dass die Jugendfreigabe erneut FSK 18 sein wird.

Inhaltlich behandelt "Gen V" das College-Leben der Nachwuchssuperhelden, die inmitten von Hormonchaos um die besten Verträge in den besten Städten konkurrieren - man will natürlich nicht in irgendeiner beliebigen Stadt als Superheld aktiv sein.

Dabei gehen die "College-Supes" bei "Gen V" an ihre körperlichen, sexuellen und moralischen Grenzen. Insgesamt beschreiben die Macher die Spin-Off Serie "Gen V" als 'Mischung aus "College-Show" und Hunger Games - mit dem Herz, der Satire und der Schärfe von "The Boys"'.

"Gen V": Folgentitel gibt es noch keine

Wie viele Folgen hat die 1. Staffel von "Gen V" und wie lauten die Folgentitel? Wie lang ist eine Folge bei "Gen V"? Insofern sich die Folgen bei "Gen V" an "The Boys" orientieren, kann man von acht Folgen pro Staffel mit je 60 Minuten Länge ausgehen.

Folge 1: Titel noch unbekannt (Ausstrahlungsdatum noch unbekannt)

Folge 2: Titel noch unbekannt (Ausstrahlungsdatum noch unbekannt)

Folge 3: Titel noch unbekannt (Ausstrahlungsdatum noch unbekannt)

Folge 4: Titel noch unbekannt (Ausstrahlungsdatum noch unbekannt)

Folge 5: Titel noch unbekannt (Ausstrahlungsdatum noch unbekannt)

Folge 6: Titel noch unbekannt (Ausstrahlungsdatum noch unbekannt)

Folge 7: Titel noch unbekannt (Ausstrahlungsdatum noch unbekannt)

Folge 8: Titel noch unbekannt (Ausstrahlungsdatum noch unbekannt)

Sobald neue Informationen zu den Titeln der Folgen und dem jeweiligen Ausstrahlungsdatum veröffentlicht werden, aktualisieren wir diesen Artikel.

"Gen V": Welche Schauspieler sind im Cast des "The Boys"-Spin-Offs bestätigt?

Diese Schauspielerinnen und Schauspielerinnen sind bereits offiziell von Amazon als Teil der "Gen V"-Crew bestätigt worden:

Jaz Sinclair

Chance Perdomo

Lizze Broadway

Shelley Conn

Maddie Phillips

London Thor

Derek Luh

Asa Germann

Patrick Schwarzenegger

Sean Patrick Thomas

Marco Pigossi

Sobald die Rollenverteilung bei "Gen V" bekannt gegeben wird, aktualisieren wir diesen Artikel. Bis dahin zeigen wir Ihnen den Cast von "Gen V" im Twitter-Video:

Showrunner und Executive Producer von "Gen V" sind Michele Fazekas und Tara Butters. Weitere Executive Producer sind Eric Kripke, Seth Rogen, Evan Goldberg, James Weaver, Neal H. Moritz, Ori Marmur, Pavun Shetty, Garth Ennis, Darick Robertson und Craig Rosenberg. Außerdem sind Ken Levin, Jason Netter, Zak Schwartz, Erica Rosbe und Michaela Starr als Executive Producer beteiligt. Co-Executive Producer ist Brant Engelstein. Der Großteil der genannten Personen war bereits an mindestens einer Staffel von "The Boys" beteiligt.

Produzierende Studios von "Gen V" sind Sony Pictures Television Studios, Amazon Studios, Kripke Enterprises, Point Grey Pirctures und Original Film.

"The Boys" Spin-Off: Gibt es schon einen Trailer zu "Gen V"?

Zum aktuellen Zeitpunkt (Stand: 19. Juli) gibt es noch keinen Trailer zum "The Boys"-Spin-Off "Gen V", aber da sich die Machart von "Gen V" durchaus mit "The Boys" vergleichen lässt, haben wir den Trailer zu Staffel 3 von "The Boys" für Sie: