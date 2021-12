"The Ferragnez": Start und Handlung der Amazon-Serie

"The Ferragnez" startet heute bei Amazon. Lesen Sie hier bei uns alle Infos rund um Start, Folgen, Besetzung, Handlung und Trailer.

Chiara Ferragni ist eine italienische Unternehmerin, Influencerin und Model. Ihr Ehemann Fedez ist ein ebenfalls italienischer Rapper. Im Jahr 2018 haben die beiden geheiratet und gelten schon seit einer ganzen Weile als absolutes Power-Paar. Amazon bringt nun eine Serie über sie heraus, das die beiden von einer privaten Seite zeigen soll. Unter anderem die Geburt ihrer Tochter, dem zweiten gemeinsamen Kind, wird zu sehen sein, ebenso das Engagement der beiden zu Corona-Zeiten in einem Land, das von der Pandemie besonders hart getroffen wurde.

Sie möchten die neue Amazon-Serie "The Ferragnez" gerne sehen und wollen wissen, wann und wie Sie das können? Wir sagen es Ihnen. Hier in unserem Artikel haben wir alle Informationen rund um Start, Folgen, Besetzung, Handlung und Trailer der Serie für Sie zusammengefasst.

Wann kommt "The Ferragnez" auf Amazon? - Start der Serie

Das Start-Datum der neuen Amazon-Serie "The Ferragnez" ist festgelegt auf heute, Donnerstag, 9. Dezember 2021. Ab heute werden die insgesamt acht Episoden zum Ansehen auf der Plattform bereitstehen.

Das sind die einzelnen Folgen von "The Ferragnez"

Über die insgesamt acht Folgen, in denen Chiara Ferragni und Fedez - oder auch "Die Ferragnez" - ganz privat gezeigt werden, ist noch nichts genaueres bekannt, kein Titel oder ähnliches. Sobald es hierzu jedoch neue Informationen gibt, werden wir diese hier in unserem Artikel ergänzen.

Diese Schauspieler sind im Cast von "The Ferragnez" - Die Besetzung

Da die Ferragnez-Familie in der neuen Amazon-Serie "The Ferragnez" in ihrem Alltag gezeigt wird, sind es auch nur diese vier, die im Hauptcast der Serie zu sehen sind:

Chiara Ferragni (34)

Ehemann Fedez (32)

Sohn Leone (3)

Tochter Vittoria (9 Monate)

Das passiert bei "The Ferragnez" - Die Handlung

Chiara Ferragni und ihr Ehemann Fedez sind nun schon seit einiger Zeit als internationales, in Italien geborenes Erfolgsduo bekannt - so bekannt, dass sie mittlerweile unter dem Namen "Die Ferragnez" kennt.

Die neue Amazon-Serie "The Ferragnez" zeigt das Paar von einer ganz privaten Seite gemeinsam mit ihren zwei Kindern Vittoria und Leone. Die Dreharbeiten fanden von Ende 2020 und Anfang 2021 statt. Zu dieser Zeit wurde das Paar nochmal ganz intensiv gezeigt, denn damals war Chiara schwanger mit ihrer Tochter. Auch deren Geburt wird gezeigt sowie berufliche Meilensteine und die politische Teilhabe, die das Paar während des Lockdowns in Italien an den Tag gelegt hat. So sollen Fans ein ganz neues Bild von dem Duo und seiner kleinen Familie bekommen.

Holen Sie sich mit dem offiziellen Trailer einen ersten Eindruck - "The Ferragnez" auf Amazon

Stand jetzt gibt es bisher nur den offiziellen Trailer zu "The Ferragnez" auf italienisch, in der Muttersprache des Power-Pärchens, zu sehen. Sobald es auch eine englische oder deutsche Version gibt, werden wir unseren Artikel natürlich aktualisieren und gegebenenfalls ergänzen.

