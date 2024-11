„The Masked Singer“ 2024 am 23. November: Wer ist raus nach Folge 1?

Staffel 11 der musikalischen Rate-Show „The Masked Singer“ ist derzeit bei ProSieben zu sehen. Woche für Woche performen Stars aus ganz Deutschland in eigens für die Show angefertigten Kostümen einen Song. Dabei verbergen sie ihre Identität unter ausgefallenen und kunstvollen Masken. Ihr Ziel ist es, das Publikum sowie das Rateteam von ihrer Performance zu überzeugen, um eine Runde weiter zu kommen. Die Zuschauer können stets am Ende für ihr Lieblingskostüm abstimmen. Der Promi mit den wenigsten Anrufen muss die Maske ablegen und seine Identität preisgeben. Moderiert wird die Sendung seit der ersten Stunde von Matthias Opdenhövel.

Bereits in der Auftaktfolge von „The Masked Singer“ 2024 musste jemand die Show verlassen. Um wen es sich dabei handelt, erfahren Sie in diesem Artikel. Wer ist raus? Wer ist weiterhin dabei? Die wichtigsten Infos gibt es hier.

„The Masked Singer“ 2024: Wer ist rausgeflogen am 23. November?

Jede Woche fällt eine Maske bei „The Masked Singer“ 2024, allerdings erst am Ende einer jeden Liveshow. Zuvor hat das Rateteam ausreichend Gelegenheit darüber zu spekulieren, welche Promis unter den verschiedenen Kostümen stecken. In Staffel 11 konnte die Produktion, genau wie in Staffel 10 zuvor, Moderatorin und Schauspielerin Palina Rojinski sowie Rea Garvey für das Rateteam gewinnen. Die beiden sind in allen sechs Shows der 11. Staffel zu sehen. Das Team wird von zwei weiteren Stars unterstützt, welche diesmal aber von Folge zu Folge wechseln.

In der Auftaktfolge waren die „The Voice“-Coaches Tim Kamrad und Yvonne Catterfeld mit dabei. Enthüllt wurde in Folge 1 das Nashorn, welches die Zuschauer mit seiner Performance nicht überzeugen konnte und die wenigsten Stimmen erhielt. Unter der tierischen Maske kam der ehemalige Handball-Profi Pascal Hens zum Vorschein.

Icon Vergrößern Pascal Hens verbarg sich unter dem Nashorn-Kostüm. Foto: Joyn / Willi Weber Icon Schließen Schließen Pascal Hens verbarg sich unter dem Nashorn-Kostüm. Foto: Joyn / Willi Weber

„The Masked Singer“ 2024: Wer ist raus?

Diese Masken von The Masked Singer“ 2024 sind bislang ausgeschieden:

Das Nashorn: Pascal Hens (Folge 1)

Welche Kandidaten sind bei „The Masked Singer“ 2024 weiter dabei?

Folgende Kostüme sind noch dabei und können weiterhin bei „The Masked Singer“ 2024 performen:

Die Lokomotive

Die Qualle

Der Schneemann

Der Feuersalamander

Willy W.

Der Panda

Lady Ananas

So läuft die Übertragung von „The Masked Singer“ 2024

An der Übertragung von „The Masked Singer“ 2024 hat sich im Vergleich zu den vorherigen Staffeln nichts geändert: Für die Ausstrahlung der einzelnen Folgen ist wie gewohnt ProSieben zuständig. Für all Diejenigen, die die Show nicht an den Sendeterminen von Staffel 11 im Fernsehen verfolgen können, gibt es eine alternative Möglichkeit: Die Streaming-Plattform Joyn stellt Ihnen alle Episoden direkt nach der Erstausstrahlung kostenlos auf Abruf zur Verfügung.

Das sind die bisherigen Gewinner von „The Masked Singer“ 2024

Diese Promis haben „The Masked Singer“ bereits gewinnen können:

Staffel 1: Der Astronaut, Max Mutzke, Sänger

Staffel 2: Das Faultier, Tom Beck, Schauspieler

Staffel 3: Das Skelett, Sarah Engels, Sängerin

Staffel 4: Der Dinosaurier, Sasha, Sänger

Staffel 5: Mülli Müller, Alexander Klaws, Sänger

Staffel 6: Das Zebra, Ella Endlich, Sängerin

Staffel 7: Der Maulwurf, Daniel Donskoy, Schauspieler

Staffel 8: Der Schuhschnabel, Luca Hänni, Sänger

Staffel 9: Die Eisprinzessin, Jennifer Weist, Sängerin

Staffel 10: Der Floh, Mirja Boes, Comedienne