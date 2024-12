„The Masked Singer“ 2024: Wer ist raus im Halbfinale?

Derzeit läuft Staffel 11 von „The Masked Singer“ auf ProSieben. Die musikalische Unterhaltungsshow funktioniert nach folgendem Prinzip: Verschiedene Promis treten in jeder Folge auf und performen einen Song vor Rateteam und Publikum. Dabei tragen sie eigens für sie angefertigte, höchst aufwändige Kostüme, die ihre Identität verbergen. Ziel der Kandidatinnen und Kandidaten ist es, das Rateteam und die Zuschauer von ihrer Performance zu überzeugen, um eine Runde weiterzukommen. Am Ende jeder Episode wird nämlich für jenes Kostüm angerufen und abgestimmt, das am meisten überzeugt hat. Der Promi mit den wenigsten Stimmen hingegen muss seine Maske ablegen und scheidet aus.

Wen hat es im Halbfinale von „The Masked Singer“ 2024 getroffen? Welche Promis kamen diesmal unter ihrer Maske zum Vorschein? Alle Infos zu Folge 5 haben wir hier für Sie.

„The Masked Singer“ 2024: Wer ist raus am 14. Dezember?

Wie eingangs bereits erwähnt, muss jede Woche ein Kandidat oder eine Kandidatin die Unterhaltungssendung verlassen und dabei seine Identität preisgeben. Wer diese Person sein wird, entscheiden das Publikum sowie das Rateteam. Fester Bestandteil dieses Teams sind in der aktuellen Staffel Moderatorin und Schauspielerin Palina Rojinski und Musiker Rea Garvey. Das Duo wird in jeder Folge von zwei weiteren Stars unterstützt. Im Halbfinale übernahmen Hugo Egon Balder und Inka Bause diesen Job.

In Folge 5 am 14. Dezember mussten sich gleich zwei Teilnehmerinnen verabschieden, die bis zum Ende für Rätselraten aufseiten des Rateteams sorgten. Der Feuersalamander konnte mit seiner Performance zu „Right Here Waiting“ nicht vollends überzeugen, ebenso wenig wie die Lokomotive mit „You oughta know“. Beide Masken wurden schließlich gelüftet - der Feuersalamander entpuppte sich als die Schauspielerin Jessica Schwarz, unter der Lokomotive steckte die „Promi Big Brother“-Bekanntheit Mimi Fiedler, die ebenfalls als Schauspielerin aktiv ist. Die beiden Kandidatinnen verpassten das Finale somit nur knapp.

„The Masked Singer“ 2024: Wer ist bereits raus?

Diese Masken sind bei „The Masked Singer“ 2024 mittlerweile ausgeschieden:

Folge 1: Das Nashorn

Folge 2: Der Lauch

Folge 3: Lady Ananas

Folge 4: Der Schneemann

Folge 5: Der Feuersalamander und die Lokomotive

Diese Kandidaten sind bei „The Masked Singer“ 2024 im Finale dabei

Bei den folgenden Masken können Sie weiterhin miträtseln, wer sich dahinter verbergen könnte:

Der Pirat

Die Qualle

Willy W.

Der Panda

Übertragung von „The Masked Singer“ 2024

Für die Übertragung der 11. Staffel von „The Masked Singer“ ist nach wie vor der Sender ProSieben zuständig. Die neuen Folgen laufen jeweils samstags und sonntags zur Primetime um 20.15 Uhr. Dementsprechend lassen sich die Episoden also entweder im linearen Fernsehprogramm oder alternativ im Live-Stream auf der Plattform Joyn verfolgen. Falls Sie sich die Folgen nicht live ansehen können, ist das nicht weiter tragisch: Auf Joyn stehen alle Folgen direkt nach der Erstausstrahlung abrufbereit zur Verfügung.

„The Masked Singer“ - Dies sind die bisherigen Gewinner der Musikshow:

Staffel 1: Der Astronaut, Max Mutzke, Sänger

Staffel 2: Das Faultier, Tom Beck, Schauspieler

Staffel 3: Das Skelett, Sarah Engels, Sängerin

Staffel 4: Der Dinosaurier, Sasha, Sänger

Staffel 5: Mülli Müller, Alexander Klaws, Sänger

Staffel 6: Das Zebra, Ella Endlich, Sängerin

Staffel 7: Der Maulwurf, Daniel Donskoy, Schauspieler

Staffel 8: Der Schuhschnabel, Luca Hänni, Sänger

Staffel 9: Die Eisprinzessin, Jennifer Weist, Sängerin

Staffel 10: Der Floh, Mirja Boes, Comedienne