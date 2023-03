"The Taste" 2023: Alle Infos zur Übertragung und Wiederholung

"The Taste" 2023 startet im Mai in eine neue Staffel. Alle Infos zur Übertragung im TV und Stream sowie zur Wiederholung der Kochshow haben wir hier für Sie.

Die 11. Staffel von " The Taste" 2023 steht in den Startlöchern. Am 3. Mai 2023 soll es endlich weiter gehen, diesmal moderiert von Angelina Kirsch. In der Sat.1-Kochshow "The Taste" kochen Talente, die schon großartige Genüsse auf kleine Löffel gezaubert haben, aber nicht gewinnen konnten, um ihre zweite Chance.

Der Sternekoch Frank Rosin wird dieses Jahr nicht mehr dabei sein, dafür aber Nelson Müller. Er ist einer der bekanntesten Köche in der deutschen Fernsehlandschaft. Letztes Jahr war der Koch bereits als Gastjuror dabei, in der neuesten Staffel ist er fester Bestandteil der Jury von "The Taste" 2023. "Letztes Jahr habe ich als Gast die Löffelkreationen der Kochtalente mit melodischen Themen zum Klingen gebracht. Dieses Jahr werde ich vielleicht ganz andere Töne anschlagen …", so das neue Jury Mitglied Nelson Müller. Seine Jury-Kollegen sind Alexander Herrmann, Alex Kumptner und Tim Raue.

Zu den Kandidaten gehören zum Beispiel Fleischermeisterin und Kochkurs-Leiterin Christa, die in der ersten Staffel 2013 den vierten Platz belegte. Auch der Küchenchef und Fast-Sternekoch Egor, der nach Staffel zwei im Jahr 2014 eigentlich eines Tages als Gastjuror zu "The Taste" zurückkehren wollte. Jetzt ist er jedoch wieder als Kandidat in der Show dabei. Frischen Wind bringt der Koch-Azubi Tobi in die Show. Mit gerade einmal 18 Jahren belegte er in der Jubiläumsstaffel 2022 den vierten Platz. Damit war er der bisher jüngste Teilnehmer bei "The Taste".

Übertragung von "The Taste" 2023 live im TV und Stream

Ab dem 3. Mai gibt es bis zum 16. Juni 2023 wöchentlich eine neue Folge von "The Taste" 2023 bei Sat.1 im Free-TV zu sehen. Jeden Mittwoch um 20.15 Uhr kann man also mitfiebern, wenn die Kandidatinnen und Kandidaten ihre Löffel für die Jury befüllen. Alle sieben Sendetermine von "The Taste" 2023 stehen demnach schon fest.

Parallel zur Ausstrahlung im TV kann man die Folgen auch live im Stream verfolgen. Die Show wird sowohl bei Sat.1 als auch bei Joyn im Stream übertragen.

Wiederholung: Ganze Folgen von "The Taste" 2023 im Stream sehen

Alle Folgen und Highlights von "The Taste" 2023 finden sie nach jeder Ausstrahlung in der Sat.1-Mediathek. Hier kann man alle Clips kostenlos und so oft man möchte anschauen. Alle Folgen kann man im Nachhinein auch auf Joyn oder als Wiederholung im TV ansehen. Im Fernsehen wurden in den vergangenen Staffeln Wiederholungen der Folgen immer freitags nach der Erstausstrahlung bei Sixx gezeigt und dann noch einmal in der Nacht von Freitag auf Samstag bei Sat.1.

Dieser Service von Joyn ist prinzipiell kostenlos, für eine bessere Auflösung oder andere Extras kann man zusätzlich das Premium-Abo Joyn-Plus abschließen. Dieses kostet laut Anbieter 6,99 Euro monatlich und kann von Neukunden sieben Tage kostenlos getestet werden (Stand: 25.03.23). Mit einer Premium-Mitgliedschaft lassen sich außerdem bestimmte Inhalte aus dem linearen TV-Programm von Sat.1 bereits eine Woche vorab sehen. Die jeweils aktuellen und ausführlicheren Konditionen des Streamingdienstes Joyn finden Sie auf der Website des Anbieters.