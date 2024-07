Theater

Eine Ulmerin ist der Star im Pariser Moulin Rouge

Lea Toran Jenner ist Artistin im Moulin Rouge in Paris.

Plus Die Artistin Lea Toran Jenner ist mit ihrer Zirkusnummer der Liebling im weltbekannten Varieté-Theater. Jetzt erfüllt sich ein weiterer Traum für die Ulmerin. Ein Besuch im Moulin Rouge.

Von Rosaria Kilian

Halb neun Uhr abends auf dem Boulevard de Clichy, der berühmten Allee im Pariser Vergnügungsviertel Pigalle. In der Schlange vor dem wohl berühmtesten Varieté-Theater der Welt stehen die 13-jährige Lea Brändle und ihre Eltern. Die drei sind gekommen, um Leas Idol zu sehen. Zu Hause am Bodensee schaut sich Lea stundenlang Videos einer Artistin im Internet an. Plötzlich, im Foyer des Moulin Rouge, steht die Frau aus den Videos vor der 13-Jährigen.

Lea Toran Jenner ist Zirkusartistin. Die Ulmerin steht seit vielen Jahren weltweit auf Bühnen - und teilt private Einblicke aus ihrem ungewöhnlichen Leben mit ihren Fans im Internet. Kurze Videos zeigen ihr Leben in der französischen Hauptstadt und nützliche bis kuriose Tipps und Tricks einer Artistin. Viele davon nimmt sie an ihrem Arbeitsplatz auf: Dem Theater mit der weltbekannten roten Mühle.

