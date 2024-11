George Clooney stimmt packend auf sein Broadway-Debüt ein

Hollywood-Star George Clooney (63, «Ocean's 13», «Gravity») stimmt vier Monate vor seinem geplanten Broadway-Debüt mit einem packenden Trailer auf seinen Auftritt ein. Im kommenden März soll das Stück «Good Night, and Good Luck» auf der New Yorker Theatermeile Premiere feiern. In einem einminütigen Video, in Schwarz-Weiß gedreht, geht Clooney mit mahnenden Worten in der Rolle des legendären Fernsehjournalisten Edward R. Murrow unter die Haut. In einem Nachrichtenstudio spricht er direkt in die Kamera, wie wichtig der Erhalt der Demokratie sei. Es komme auf Ehrlichkeit, Fakten, Integrität, Genauigkeit und Wahrheit an.

Der zweifache Oscar-Preisträger Clooney («Syriana», «Argo») ist gemeinsam mit seinem Produktionspartner Grant Heslov auch als Autor beteiligt. Sie greifen auf den Stoff ihres früheren Filmdramas «Good Night, and Good Luck» (2005) über die antikommunistische Kampagne in den USA während der 1950er Jahre zurück, bei dem Clooney Regie führte.

Der Schwarz-Weiß-Film drehte sich um den Journalisten Murrow, der damals in der Sendung «See It Now» des Senders CBS mutig die Tyrannei der Schwarzen Listen in Hollywood und die Machenschaften des von Senator Joseph McCarthy geführten Ausschusses für unamerikanische Umtriebe anprangerte. Murrow wurde in dem Film von Schauspieler David Strathairn dargestellt. In der Bühnenfassung übernimmt diese Rolle nun Clooney. Regie führt Tony-Preisträger David Cromer («The Band's Visit»).

Vor seiner Karriere im Fernsehen und beim Film spielte Clooney in den 1980er Jahren in kleineren Bühnenproduktionen mit, etwa in dem Stück «Vicious». 2012 stand er gemeinsam mit Brad Pitt und Martin Sheen in dem Theaterstück «8» in Los Angeles auf der Bühne. Dies wird sein erster Broadway-Auftritt sein. Zuletzt führte Clooney bei dem Historien-Film «The Boys in the Boat» (2023) Regie und stand mit Brad Pitt für die Actionkomödie «Wolfs» vor der Kamera.