Thomas Gottschalks umstrittene Aussagen: Ehrlich oder kalkuliert provoziert?

Vor ein paar Jahren noch ging Thomas Gottschalk davon aus, zumindest manchmal als „cooler Alter“ wahrgenommen zu werden. Wenn dem so sei, sagte er damals dem Spiegel, „habe ich Glück gehabt“. Sicher gibt es Menschen, die Gottschalk nach dem vergangenen Wochenende cooler finden als je zuvor. Ihn bewundern als einen 74-Jährigen, der frech und ehrlich seine Meinung sagt, selbst wenn sie den „Zeitgeist“ kräftig gegen den Strich bürstet. Andere finden Gottschalks Aussagen starrsinnig, diskriminierend und voller Selbstmitleid.

Es begann am Freitag mit einem großen Interview, wieder im Spiegel: Ob er nachvollziehen könne, dass junge Menschen es heute unangebracht finden, wie er bei „Wetten, dass..?“ weibliche Gäste berührte? „Ich habe Frauen im TV rein dienstlich angefasst. Wie ein Schauspieler, der im Film küsst, weil es im Drehbuch steht. Das lasse ich mir nicht als Attacke vorwerfen“, antwortet der Fernsehrentner, der mit Ex-Frau Thea einen Großteil seines Lebens in Malibu verbrachte und heute unter anderem in München lebt. Er verweist darauf, dass „gewisse Dinge mittlerweile politisch inkorrekt sind, die es damals nicht waren“. Außerdem sagt Gottschalk, der zwei erwachsene Söhne hat und die Tochter seiner neuen Frau Karina auch seine eigene nennt: „Ich betrete heute auch keinen Aufzug mehr, in dem nur eine Frau steht. Was mache ich, wenn sie im zweiten Stock rausrennt und ruft: #MeToo, der hat mich angefasst!?“ Mitgefühl mit hunderten Frauen, die im Showgeschäft tatsächlich sexuell belästigt wurden, spart sich Gottschalk.

Thomas Gottschalk schreibt ein neues Buch

Später dann war der gebürtige Kulmbacher, der mit einer kleinen Unterbrechung 24 Jahre lang bei „Wetten, dass..?“ bis zu 20 Millionen Menschen vor den Bildschirm lockte, Gast in der Talkshow „Kölner Treff“: „Wenn einer mit 74 nicht das sagen kann, was er denkt, dann ist irgendwas schiefgelaufen“, monierte er. Heute müsse er nachdenken, bevor er etwas sage – „schlimm“.

Jeder weiß es: Thomas Gottschalk hat sich sein Leben lang in der Popularität gesonnt wie unter der Sonne Malibus. Seine Villa dort brannte 2018 ab, Aufmerksamkeit ist ihm in diesen Tagen wieder sicher. Ob kalkuliert provoziert oder ehrlich gesprochen: Den Werbe-Effekt für sein Buch „Ungefiltert“, das am Mittwoch erscheint, hat Gottschalk damit erzielt.