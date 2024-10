Thore Schölermann hört nach über zwölf Jahren bei „taff“ auf

Thore Schölermann hört überraschend bei „taff“ auf. Die Entscheidung des Moderators wurde am Mittwoch öffentlich, nachdem die Bild ein Interview mit dem 40-Jährigen veröffentlicht hatte. Demnach wird die letzte Sendung Schölermanns bei dem Prosieben-Magazin am Donnerstag, den 31. Oktober, um 17 Uhr laufen.

Thore Schölermann schmeißt bei „taff“ hin – für mehr Zeit mit der Familie

Am Mittwochnachmittag meldete sich Schölermann auf Instagram zu Wort. „Ja, es ist aus. Ich wusste tatsächlich die letzten Wochen nicht so richtig wie oder ob, weil es mir sehr schwer fällt. Ich höre bei ‚taff‘ auf“, sagte er in einer Story und blickte zurück: „Hier hat alles begonnen, ich verdanke ‚taff‘ alles und ich bin ganz ganz dankbar, wirklich für alles: mega Team, mega Redaktion, mega Chef, tolle Kolleginnen.“

Mit einem Casting vor mehr als zwölf Jahren habe alles begonnen, so der Moderator. Es gehe ihm gut mit der Entscheidung, wenngleich er „sehr traurig“ sei. Über die Gründe für sein überraschendes Aus sagte er: „Ich mache das einfach für mehr Zeit mit meiner Familie. Ich will meine Tochter morgens in den Kindergarten bringen und ich will abends meine Frau sehen und ein normales Familienleben haben. Und deshalb habe ich mich gegen mehr Aufmerksamkeit und für Familie entschieden“, so Schölermann.

Schölermann: „Gegen mehr Aufmerksamkeit und für Familie entschieden“

Der Prosieben-Moderator ist mit der Schauspielerin und Moderatorin Jana Schölermann (frühere Kilka) verheiratet. Die beiden wurden im Juni 2024 zum zweiten Mal Eltern.

Das „taff“-Magazin reagierte ebenfalls auf Instagram auf Schölermanns Aus und postete einen Beitrag mit einigen Highlights aus dessen Zeit in dem Format. Dazu hieß es: „Nach fast 13 Jahren und knapp 800 Sendungen sagt unser Thore Schölermann Bye Bye zu taff. Danke, dass du nie Förster geworden bist, sondern lieber bei uns moderiert hast. Danke, dass du unsere Sendung mit zu dem gemacht hast, was sie heute ist und sie mit deiner einzigartigen Art bereichert hast. Wir wünschen dir und deiner Family nur das Beste - wir werden dich vermissen, Thore!“

Seit 2012 hatte der 40-Jährige für die Sendung vor der Kamera gestanden. Anderen TV-Shows will er dagegen erhalten bleiben. Derzeit moderiert Schölermann etwa noch „The Voice of Germany“ sowie „The Voice Kids“, die bei Prosieben und Sat.1 laufen.