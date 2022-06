Programm, Ablauf & Stream: So läuft das 70. Thronjubiläum der Queen

70 Jahre Queen Elisabeth II. – in Großbritannien wird ein besonderes Thronjubiläum gefeiert, das Platin-Jubiläum. Alles über den Ablauf, die Feierlichkeiten und dessen Übertragung.

Am Donnerstag beginnt in Großbritannien die Party des Jahres. Vielleicht kann man sogar von der Party des Jahrzehnts sprechen, immerhin feiert die Queen ihr 70. Thronjubiläum – oder auch ihr Platin-Jubiläum. Zu diesem Anlass wird Elisabeth II. mit einem langen Wochenende voller Festakte, Paraden und anderen Veranstaltungen geehrt. Von 2. bis 5. Juni herrscht Ausnahmezustand. Doch welche Highlights sind zu erwarten, wie ist der Ablauf und wo kann man sich die Feierlichkeiten ansehen? Ein Überblick.

70. Thronjubiläum von Elisabeth II.: Feierlichkeiten beginnen mit Parade "Trooping the Colour"

Am Donnerstag fällt in London der Startschuss für die Feierlichkeiten zum 70. Thronjubiläum der Queen. Dieser ertönt traditionell mit der Militärparade "Trooping the Colour", welche in der Nähe des Buckingham-Palasts stattfindet. Die Parade beginnt ab 11.00 Uhr, im Anschluss zeigt sich Elisabeth II. mit ihren Familienmitgliedern auf dem Balkon des Londoner Stadtschlosses. Mit von der Partie sind dann Thronfolger Prinz Charles mit dessen Sohn Prinz William und Prinzessin Anne, die Tochter der Queen, mit ihrer Familie.

Auch ein Formationsflug über den Palast ist geplant. Gegen Abend sollen dann Leuchtfeuer überall in Großbritannien entzündet werden, um die Dämmerung zu erhellen. Bei der Parade selbst wird die Queen aus gesundheitlichen Gründen wohl zum ersten Mal überhaupt passen. Die 96-Jährige wird dann von Prinz Charles, Prinzessin Anne und Prinz William vertreten.

Video: dpa

Militärparade zum 70. Thronjubiläum der Queen am 2. Juni live im TV und Stream

Die Militärparade "Trooping the Colour" wird am 2. Juni live im deutschen Free-TV übertragen. Der Sender 3sat überträgt ab 10.15 Uhr, in der ARD ist am Donnerstag ab 11.35 Uhr im TV und Stream ein zweistündiges Special zu sehen, welches unter dem Namen "Zu Ehren der Königin" läuft. In diesem werden die Feierlichkeiten live vom Paradeplatz gezeigt, welcher sich im Herzen von London befindet. RTL überträgt ab 11.00 Uhr ein "Exclusiv Spezial" mit dem Titel: "Ein Leben für die Krone - das Queen-Jubiläum". Zuvor zeigt der Privatsender ab 10.00 Uhr die Dokumentation "Elizabeth II. - Privat, wie nie zuvor".