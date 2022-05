Großbritannien macht sich schön für die Queen

Plus Diese Woche zelebriert Großbritannien das 70. Thronjubiläum von Elizabeth II. Drei Besonderheiten verstärken die Lust der Briten, ihre Königin zu feiern.

Es ist früher Nachmittag, als Louis und seine Freunde aus der Elizabeth-S-Bahn-Linie in die Kneipe „The Flying Horse“ im Londoner Stadtzentrum stolpern, ein typisch englisches Pub, hinter dessen dunkler Holztheke verschiedene Biersorten ausgeschenkt werden. Die jungen Männer tragen Masken mit dem Antlitz der Queen, lachen und bestellen sich ein paar Gläser, um auf die Eröffnung des neuen Zuges, der zu Ehren der Monarchin nach ihr benannt wurde, anzustoßen.