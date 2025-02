Warum Katzen lebendige Mäuse nach Hause bringen

Die Geschichte von Katz und Mensch ist eine Geschichte voller Missverständnisse. Nein, auch der achte Schrei vor der Terrassentür heißt noch lange nicht, dass Minki rauswill in den Schnee – Tür zu, Mensch! Nein, auch wenn Simba schnurrt wie Lagerfeuerknistern, ist Bauchkraulen verboten – Krallenhieb! Und jetzt bröckelt der letzte Mythos: Wenn Ihre Katze eine Maus jagt, mit der Beute Spielchen spielt wie ein Gladiator und dann die halblebendige Trophäe vor Ihre Füße ablegt – ist das leider kein nettes Geschenk. Die Botschaft hinter der Geste verstört: Macht Ihr Schnurrliburli solche „Geschenke“, hält er Sie vermutlich für inkompetent. Für nicht überlebensfähig. Das wollen zumindest britische und deutsche Verhaltensforscher herausgefunden haben.

Warum Katzen lebendige Mäuse anliefern? Weil sie ihren Menschen endlich das Jagen beibringen wollen – glauben die Wissenschaftler laut dem Magazin tiergesund.de. Die Theorie geht ungefähr so: „Wie überlebt mein Mensch?“, fragt sich die Katze. Er nennt sich Jäger und Sammler, aber dann laufen ihm wieder nur trockene Brekkies vor die Flinte, bei der Pirsch im Supermarkt. Und wer sich mit Fünf-Minuten-Terrinen (Jäger-Pilz-Mix, Waidmanns Heil!) am Leben hält, der braucht dringend Jagd-Hilfe.

Will die Katze uns das Mäusefangen beibringen?

Mäuse anschleppen – so trainiert Katze auch ihren Nachwuchs für die Jagd, damit die Kätzchen bald auf eigenen Beinen und Pfoten stehen. Bedeutet also in Analogie: Ihr Kater will, dass Sie erwachsen werden und endlich ausziehen – oder mindestens Ihre Ansprüche auf Sofa, Fensterbank und die Schublade mit den Wollresten aufgeben. Denn die Katze lässt das Mausen nicht, nicht solange der Mensch nicht jagt. Dieser faule Hund.