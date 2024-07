Hier sind 2024 schon Tornados über Deutschland gezogen

Unberechenbar, zerstörerisch und spektakulär: Tornados gehören zu den faszinierendsten Extremwetterereignissen. Die meisten denken dabei vermutlich an eindrucksvolle Bilder aus den USA, gesammelt von Sturm-Jägern unter höchster Gefahr, oder an Hollywood-Blockbuster. Doch auch wenn sie in Deutschland seltener und meist weniger zerstörerisch sind als in Amerika, wirbeln auch in Deutschland jedes Jahr dutzende Tornados über Land und Wasser. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) schätzt ihre Zahl in Deutschland auf rund 40 Wirbelstürme pro Jahr. Im Jahr 2024 gab es laut der Tornado-Expertengruppe des DWD bisher 20 bestätigte Tornados.

Hier sind in Deutschland 2024 bereits Tornados aufgetreten

Tornados werden über ihre Windgeschwindigkeiten anhand der sogenannten Fujita-Skala kategorisiert, von F0 bis F5. Um präzisere Angaben zu einzelnen Ereignissen zu machen, gibt es Zwischenstufen wie F1.5. Ein Überblick über die Skala:

F0 (64 - 116 km/h)

F1 (117 - 180 km/h)

F2 (181 - 253 km/h)

F3 (254 - 332 km/h)

F4 (333 - 418 km/h)

F5 (419 - 512 km/h)

In Deutschland sind Tornados stärker als Kategorie 3 äußerst selten. Seit es Aufzeichnungen gibt, wurden in Deutschland insgesamt 11 Tornados der Kategorie F4 und nur zwei der Kategorie 5 gemessen. Im Jahr 2024 wurde bisher lediglich ein stärkerer Tornado der Kategorie F2 gemessen, alle anderen verordneten die Meteorologen in den Kategorien F0 und F1. Laut dem DWD wurden im Jahr 2024 bisher 20 Tornados über Deutschland bestätigt, darüber hinaus seien rund 100 Verdachtsfälle registriert worden.

21. März : F1 Tornado in Landsberg am Lech, Bayern

23. März : F1 Tornado in Bindsachsen, Hessen

4. April : F1 Tornado in Schirmitz, Bayern; F1.5 Tornado in Holnstein/Wackersberg, Bayern; F1.5 Tornado in Korschenbroich, Nordrhein-Westfalen

24. April : F1 Tornado in Büsum, Schleswig-Holstein

29. Mai : F1.5 Tornado in Hagen, Nordrhein-Westfalen

2.Juni : F0 Tornado in Ohorn, Sachsen

18. Juni : F1 Tornado in Hohenbüchen, Niedersachsen; F1 Tornado in Bockenem, Niedersachsen; F2 Tornado in Heere, Niedersachsen

21. Juni : F1 Tornado in Hohenhorn, Schleswig-Holstein; F1 Tornado in Brackel, Niedersachsen

1. Juli : F1 Tornado in Sielow, Brandenburg

3. Juli : F0 Tornado in Philippsburg, Baden-Württemberg

12.Juli : F1 Tornado in Sendenhorst, Nordrhein-Westfalen; F1 Tornado in Telgte, Nordrhein-Westfalen; F1 Tornado in Herzebrock, Nordrhein-Westfalen; F1 Tornado in Dissen, Nordrhein-Westfalen

23. Juli : F1 Tornado in Hollerwettern, Schleswig-Holstein