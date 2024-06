Norovirus am Gardasee: Hunderte Menschen sind bereits erkrankt

In einer kleinen Gemeinde am Gardasee ist das Norovirus ausgebrochen. Der Bürgermeister verbietet den Bewohnern, Leitungswasser zu trinken.

In dem kleinen Dorf Torri del Benaco an der Küste des Gardasees sind hunderte Bewohner gleichzeitig erkrankt. Sie wurden mit Magen-Darm-Beschwerden in ein Krankenhaus in Peschiera del Garda eingeliefert. Grund dafür ist, dass in dem Ort das Norovirus kursiert. Das berichtet die Zeitung La Repubblica. Laut Il Giornale mussten bis zu 300 Menschen ärztlich versorgt werden. Das ist jeder Zehnte im Dorf.

Bürgermeister Stefano Nicotra führt den Ausbruch auf das Trinkwasser zurück und hat daher eine Verordnung erlassen, die den Bewohnern verbietet Leitungswasser zu trinken. Zur Versorgung werden im gesamten Dorf Plastikflaschen mit Trinkwasser verteilt. Auf Fotos der Gemeinde sind Lastwagen zu sehen, die mit Paletten von Wasserflaschen beladen sind. Außerdem sollen die Bürger besonders auf ihre Körperhygiene achten und sich häufig die Hände waschen.

Warum sich das Norovirus am Gardasee verbreitet, ist ungeklärt

Der genaue Grund für die Ausbreitung des Norovirus ist unbekannt. Vermutlich liege es daran, dass das Abwassersystem überlastet ist, so Il Giornale. In den vergangenen Tagen hatte es am Gardasee stark geregnet und der Wasserpegel ist deutlich höher als üblich.

Symptome beim Norovirus sind starke Übelkeit, gefolgt von heftigem, schwallartigem Erbrechen. Typisch für das Virus sind zudem wiederholt häufige Durchfälle sowie Kopfschmerzen und Mattigkeit. Das entzieht dem Körper Wasser und Elektrolyte.

Norovirus kann für Alte und Kinder tödlich sein

Die Noroviren werden durch den Stuhl des Patienten ausgeschieden. Durch das Erbrechen gelangen Schwebeteilchen in die Luft, die das Virus dann durch die Haut oder Atemwege übertragen können. Verunreinigte Speisen und Geschirr können ebenfalls eine Hochburg für Viren sein.

Erkrankte sollten deshalb viel trinken - am besten verdünnte Säfte, Brühe oder gezuckerten Tee. Die Erkrankung verläuft in der Regel kurz und heftig und klingt nach zwei bis drei Tagen wieder ab. Gefährlich ist die Krankheit vor allem für ältere Leute und Kinder. Für sie besteht sogar Lebensgefahr.