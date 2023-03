Zwölfjährige Luise wurde offenbar von zwei Kindern getötet

Die zwölfjährige Luise ist Opfer eines Gewaltverbrechens geworden, so viel ist sicher. Es handelt sich um einen besonderen Fall: zwei Mädchen sollen die Täterinnen sein.

"Der Fall ist besonders", sagte Mario Mannweiler, Leitender Oberstaatsanwalt im Fall Luise. Am Sonntag hatte die Polizei bei der Suche in der Region Freudenberg-Hohenhain einen weiblichen Leichnam gefunden. Schnell herrschte traurige Gewissheit: Es handelt sich um Luise. Das 12 Jahre alte Mädchen aus Freudenberg in Nordrhein-Westfalen war seit Samstagabend vermisst worden. "Das Mädchen ist einem Gewaltverbrechen zum Opfer gefallen", sagte Mannweiler am Dienstag bei einer Pressekonferenz. Um ein Sexualdelikt handelte es sich offenbar nicht, sondern um einen "außergewöhnlichen" Fall, der selbst für gestandene Mordermittler "erschütternd" sei: "Nach dem aktuellen Ermittlungsstand müssen wir davon ausgehen, dass die Tat von zwei Kindern begangen worden ist, die aus dem Bekanntenkreis des Opfers kommen. Das ergibt sich aus den Hinweisen und den Aussagen der Kinder." Es soll sich um zwei Mädchen handeln, die zwölf und 13 Jahre alt sind.

Tod von Zwölfjähriger in Freudenberg: Die verdächtigen Mädchen sind nicht strafmündig

Die Obduktion hat ergeben, dass Luise in Folge von zahlreichen Messerstichen und des dadurch ausgelösten Blutverlustes gestorben ist. Über den Ablauf der Tat wollten die Ermittler keine Angaben machen. Mannweiler hatte zu Beginn der PK angekündigt: "Ich kann aus Gründen des Persönlichkeits- und Jugendschutzrechts nur wenige Details zur Verfügung stellen."

Die beiden Mädchen wurden in die Obhut des Jugendamts übergeben. "Wir gehen wegen des kindlichen Alters der Verdächtigten von Strafunmündigkeit aus. Es können keine strafrechtlichen Maßnahmen erfolgen. Die Grenze für die Strafmündigkeit liegt bei 14 Jahren. Die beiden Kinder sind jünger, zwölf und 13 Jahre. Die Tat ist außergewöhnlich und erschütternd, auch für uns", sagte Mannweiler. Die Beteiligung von weiteren Personen wird ausgeschlossen.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: dpa

Freudenberg: Leiche von Luise wurde in einem Waldstück gefunden

Die Polizei Siegen berichtete am Sonntag, dass die Leiche gegen 12.30 Uhr in einem Waldstück gefunden wurde, nahe eines Fahrradweges. Die Ermittlungsbehörden hatten zunächst offen gelassen, ob es sich dabei um die vermisste Zwölfjährige handelte. Erst am Abend wurde dies offiziell bestätigt. Die Kriminalpolizei hatte vor Ort die Ermittlungen übernommen und nun eine Erkenntnis öffentlich gemacht.

Schnell wurde klar, dass das zwölfjährige Mädchen Opfer eines Verbrechens wurde. Das teilte die Koblenzer Polizei am Montag mit. "Die bisher durchgeführten Ermittlungen bestätigen den Verdacht, dass das Mädchen Opfer eines Tötungsdeliktes geworden ist", bestätigte ein Sprecher des Staatsanwaltschaft: "Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren. Wir stehen in Kontakt mit den Ermittlungsbehörden in Siegen." Hinweise auf ein Sexualdelikt gab es zunächst nicht, was sich nun wohl bestätigt hat.

An diesem Weg wurde die Leiche von Luise gefunden. Foto: Roberto Pfeil, dpa

Die Leiche wurde in der Region gefunden, in der die Polizei verstärkt nach dem vermissten Mädchen gesucht hat. In der Nähe eines Radweges in dem Ort in Nordrhein-Westfalen. Am Nachmittag trafen immer mehr Beamte der Kripo in dem abgesperrten Gebiet ein. Der Leichnam wurde zunächst in einem Zelt vor Regen geschützt. Damit soll verhindert werden, dass eventuell wichtige Spuren zerstört werden.

Lesen Sie dazu auch

Freudenberg: Vermisstes Mädchen hatte eine Freundin besucht

Die Suche nach der vermissten Zwölfjährigen wurde nach dem Leichenfund abgebrochen. Das Mädchen hatte sich am Samstag gegen 17.30 Uhr auf den Heimweg gemacht, nachdem sie bei einer Freundin zu Besuch war. In der Folge konnte die Freundin die Zwölfjährige mehrmals nicht auf dem Handy erreichen, weswegen sie die Eltern kontaktierte. Diese erklärten, dass ihre Tochter noch nicht zu Hause angekommen sei.

Auch weil das Mädchen als zuverlässig galt, schaltete die Familie gegen 19.45 Uhr die Polizei ein, die eine große Suchaktion einleitete. Das Handy der Vermissten war offenbar während der kompletten Suchaktion nicht zu orten. Die Suchaktion endete am Samstagmittag mit dem Fund der weiblichen Leiche.

Die Kriminalpolizei Siegen hatte schon mit der Untersuchung des Fundorts begonnen, als sich herausstellte, dass der Fundort auf rheinland-pfälzischem Gebiet liegt. Beamte der Kriminalpolizei Koblenz machten sich daraufhin auf den Weg. Die Kriminaldirektion Koblenz übernahm die Ermittlungen. Die Polizei befragte auch Kinder im gleichen Alter wie die Getötete. Laut einem Polizeisprecher sei es "ganz normal", dass man in solchen Fällen Gleichaltrige anhöre.