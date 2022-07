Deutscher bei Flugzeugabsturz gestorben

Beim Absturz eines Kleinflugzeugs in Schweden ist ein Mann ums Leben gekommen. Nach bisherigen Informationen handelt es sich bei dem Toten um einen Deutschen.

Der Unfall ereignete sich in dem See Siljan, der in der Provinz Dalarna und etwa 300 Kilometer nordwestlich von Stockholm liegt. Augenzeugen hatten am Nachmittag gesehen und gehört, wie ein Flugzeug in den See gestürzt war. Daraufhin sei Treibstoff an der Wasseroberfläche entdeckt worden, später seien ein Mann im Wasser und auch einige Wrackteile gefunden worden. Das berichtet die Nachrichtenagentur TT unter Berufung auf den zuständigen Rettungsleiter.

Nach bisherigen Behördenerkenntnissen handelt es sich bei dem verunglückten Mann um einen Deutschen. Er ist nach TT-Angaben zwischen 60 und 70 Jahre alt. Eine weitere deutsche Person wird noch vermisst. Näheres zu dem Zwischenfall sei noch nicht bekannt. Bei dem abgestürzten Flugzeug handelte es sich um ein Amphibienflugzeug, das in den USA registriert war. Diese Maschinen können sowohl auf Land als auch auf Wasser landen.