Wenn das Baby im Bauch der Mutter nicht mehr lebt

Von Dirk Grupe - vor 16 Min. Artikel anhören Shape

Die Zahl der Totgeburten nimmt seit Jahren zu. Die Gründe dafür sind vielfältig. Eine Frau aus Wangen erzählt, wie sie den Schicksalsschlag verkraftete.

Dass Susann Kofler-Hane ein totes Kind zur Welt brachte, liegt schon 28 Jahre zurück, auch wenn es ihr nicht so vorkommt. „Ich kann mich an jedes Detail erinnern, als wäre es erst gestern gewesen.“ Wie die junge Hebamme weinend aus dem Kreißsaal lief. Wie die Schwestern ihr zunächst ein warmes Handtuch auf die Brust legten und dann den im Mutterleib verstorbenen Jungen. „Sein Körper war ganz kalt“, sagt Kofler-Hane, die das Kind aber sofort in ihr Herz schloss. Es hielt, spürte und berührte. Die Haut abtastete und seinen Duft aufnahm. Und auf diese Weise auch über den Tod hinaus eine lebenslange Bindung knüpfte. „Nach vier Stunden musste ich den Jungen abgeben.“ Niedergeschlagen und voller Trauer, aber auch dankbar für die kurze gemeinsame Zeit.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .