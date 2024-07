Flughafen Palma de Mallorca: Wie soll er nach dem Umbau aussehen?

Der Flughafen von Mallorca bekommt einen frischen Anstrich. Nach dem Umbau soll der Airport mit einer Halle voller Geschäfte, Restaurants und Bars beeindrucken.

Der Flughafen von Palma de Mallorca wird aktuell umgebaut. Dabei werden einige große Änderungen vorgenommen, die das Aussehen des Flughafens stark verändern werden. So wird beispielsweise das obere Stockwerk des Hauptterminals, in dem sich gerade noch die Sicherheitskontrollen befinden, komplett umgebaut, um neue, breitere Zugangswege zu den Abflugbereichen zu schaffen. Was sich außerdem ändert und woran das Projekt angelehnt ist, erfahren Sie hier im Text.

Mallorca: Das ist die neue Sicherheitskontrolle

Die Sicherheitskontrolle wird ein Stockwerk tiefer ins Erdgeschoss verlegt. Vom Check-in-Schalter, der ebenfalls im Erdgeschoss ist, kann man dann also ganz gemütlich zu einer der geplanten 44 Kontrollstellen laufen. Laut einer Pressemitteilung von Flughafenbetreiber Aena soll der Sicherheitsbereich auf einer Fläche von 220 mal 70 Metern liegen und wäre damit der Flughafen mit dem größten Scanner-Bereich Europas.

Natürlich werden die Sicherheitsschleusen mit der modernsten Technologie ausgestattet sein. Was sicherlich viele Reisende freut: Die neuen Geräte werden es ermöglichen, dass man elektronische Geräte und Flüssigkeiten bei der Sicherheitskontrolle einfach im Handgepäck lassen kann.

Auch der Check-in-Bereich soll erweitert werden. Reisende können ihre Koffer dann an 252 Schaltern abgeben.

Palma de Mallorca: So soll der Gate-Bereich künftig aussehen

Hat man die Sicherheitskontrolle durchlaufen, kommt man in den Gate-Bereich. Und auch hierfür hat Aena große Pläne. Eine große Halle mit Geschäften, Cafés und Restaurants soll den Passagieren die Wartezeit bis zum Abflug versüßen. Auch der Weg zu den verschiedenen Gate-Bereichen soll dadurch angenehmer werden.

Vorbild für diesen Umbau sei laut Berichten mehrerer mallorquinischer Medien wie des Mallorca Magazins der Terminal 1 des Flughafens in Barcelona. Dort gelangen Reisende über Rolltreppen in den großen Verteilerbereich, von dem aus es zu den verschiedenen Arealen und Gates geht.

Bis die Passagiere den "neuen" Flughafen von Palma de Mallorca sehen, wird es aber noch eine Zeit dauern. Wie eine Sprecherin von Aena auf Nachfrage mitteilte, sollen die Arbeiten noch mindestens bis 2026 andauern.

Übrigens: Die Hauptstadt Palma auf der Balearen-Insel Mallorca bietet einige Sehenswürdigkeiten, die man vor Abflug noch besichtigen sollte. Zum Beispiel ist die Kathedrale La Seu ein beliebtes Foto-Motiv bei Urlaubern.