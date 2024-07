Japanische Bergsteiger stürzen am K2 ab

Am Samstag sind in Pakistan beim Erklimmen des K2 über die schwierige Westseite zwei Bergsteiger abgestürzt. „Es wurde ein Rettungsversuch mit einem Hubschrauber unternommen, der jedoch nicht landen konnte“, sagte der Vize-Kommissar des Bezirks Shigar, Wali Ullah Falahi, am Sonntag der Nachrichtenagentur AFP. Die Männer wurden zwar gesichtet, allerdings hätten sie sich nicht bewegt. Ob sie noch Leben sei unklar, ihr Tod wurde bisher nicht bestätigt.

Icon Vergrößern Blick auf das Karakorum aus dem Zelt in einem der Hochlager am K2. Foto: Anja Blacha, dpa Icon Schließen Schließen Blick auf das Karakorum aus dem Zelt in einem der Hochlager am K2. Foto: Anja Blacha, dpa

Die Männer sind erfahren und gehören zu den besten Bergsteigern der Welt. Sie hatten über die Westwand versucht, den K2 zu besteigen, schrieb Der Spiegel. Dieser ist 8611 Meter hoch und somit der zweithöchste Berg der Welt. Weiter berichtete Der Spiegel, dass Hiraide und Nakajima auf einen Kletterstil setzen würden, der Geschwindigkeit priorisiert und Fixseile nur wenig zum Einsatz kämen. Die beiden Bergsteiger seien am Samstag in einer Höhe von 7500 Metern abgestürzt, bestätigte der Bergsteiger- und Sportkletterverband Alpine Club of Pakistan (ACP).