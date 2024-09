Nationalspieler Novak verlässt Wetzlar im Sommer 2025

Handball-Bundesligist HSG Wetzlar und der slowenische Nationalspieler Domen Novak gehen ab Sommer 2025 getrennte Wege. Wie der Club mitteilte, wechselt der 26-Jährige zum Liga-Kontrahenten SG Flensburg-Handewitt.

«Natürlich bedauern wir es, dass wir ab Saison 2025/2026 auf Domen verzichten müssen, weil er sich bei uns zu einem absoluten Leistungsträger entwickelt hat und ein wichtiger Teil unserer Mannschaft ist», sagte Jasmin Camdzic, Sportlicher Leiter der HSG, laut Mitteilung. «Wir müssen aber auch immer realistisch sein. Wenn ein Spieler bei uns mit solch guten Leistungen auf sich aufmerksam macht, dann ist es schwierig, ihn langfristig zu halten.»

Novak war 2021 vom slowenischen Club RK Celje nach Mittelhessen gekommen. In der vergangenen Saison erzielte er 183 Treffer und war damit erfolgreichster Torschütze der HSG. In diesem Sommer wurde er mit der slowenischen Nationalmannschaft Vierter bei den Olympischen Spielen in Paris.