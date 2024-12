Travel Tuesday 2024: Was es damit auf sich hat

Gerade liegen „Black Friday“ und „Cyber Monday“ hinter den Verbraucherinnen und Verbrauchern, da steht innerhalb derselben Woche noch ein weiterer Aktionstag an, der „Travel Tuesday“. Er findet in diesem Jahr am 3. Dezember 2024 statt. Wie es der Name schon vermuten lässt, steckt dahinter ein Rabatt-Tag für Schnäppchenjägerinnen und Schnäppchenjäger in puncto Reisen. Viele Anbieter werben dabei etwa mit Rabatten auf Flüge, Hotels, Mietwagen oder Pauschalreisen. Doch woher kommt der Trend des „Travel Tuesdays“ und worauf muss man dabei achten?

Travel Tuesday 2024 am 3. Dezember: Woher kommt der Aktionstag?

Der „Travel Tuesday“, manchmal auch „Travel Deal Tuesday“ genannt, geht ähnlich wie „Black Friday“ und „Cyber Monday“ auf die USA zurück. Laut einem Artikel der New York Times aus dem Jahr 2018 sei der „Shopping-Feiertag“ vor allem dank der amerikanischen Buchungsplattform Hopper entstanden, auf der Reisewillige Preise vergleichen und nach Schnäppchen suchen können. Laut der Analyse der Plattform seien an eben jenem Dienstag nach dem Feiertagswochenende nach Thanksgiving die meisten und teils auch günstigsten Flüge verkauft worden.

Die Plattform verschicke immer Benachrichtigungen an seine Nutzerinnen und Nutzer, wenn besonders günstige Preise aufkämen. Im Jahr 2017 „haben wir am Travel Deal Tuesday mehr Benachrichtigungen verschickt als am Black Friday und Cyber Monday zusammen“, wird ein Experte der Plattform bei der New York Times zitiert. Die Quintessenz: Viele Fluggesellschaften würden an diesem Tag Sonderangebote machen, da die Nachfrage nach Reisen nach Thanksgiving normalerweise deutlich nachlasse.

Travel Tuesday: Immer mehr Flüge und Angebote

Immer mehr Fluggesellschaften würden dem Trend folgen und ihre Preise für eine gewisse Zeit senken, um die Flugzeuge voll zu bekommen. Andere Erhebungen hätten jedoch gezeigt, dass beispielsweise bereits am „Cyber Monday“ auch die Flugpreise sehr günstig seien - teils günstiger als am Folgetag, dem eigentlichen „Travel Tuesday“, heißt es in dem Bericht.

So oder so: Der Trend nahm an Fahrt auf, wenngleich er in den USA noch deutlich stärker beworben wird als in Europa. Doch das Interesse nimmt auch hierzulande stark zu. Dutzende Reise-, Flug-, Hotel-, oder Mietwagenanbieter werben mit dem „Travel Tuesday“ und teils hohen Rabatten.

Vorsicht am Travel Tuesday: Preise vergleichen und nicht unter Druck setzen lassen

Doch sollte man seine Reisen tatsächlich am „Travel Tuesday“ buchen? Die Verbraucherzentrale NRW warnt auf ihrer Webseite vor den unterschiedlichen Rabatt-Tagen. So sollten sich Kunden „nicht unter Kaufdruck setzen lassen“. Von angeblichen Rabatten sollten sich Verbraucherinnen und Verbraucher nicht blenden lassen, sondern auf verschiedenen Seiten Preise vergleichen. Es sollte zudem immer genug Zeit dafür sein, alle Details zu überprüfen - auch wenn vermeintlich die Zeit für ein Angebot abläuft.

Das auf Reisen spezialisierte Portal reisereporter.de empfiehlt ebenfalls, die Preise bei verschiedenen Anbietern zu vergleichen. Zudem würden sich Preis-Tracker für Reiseangebote lohnen. Man solle zudem auf versteckte Kosten achten, etwa, wenn in den Ticketpreisen für Flüge Handgepäck oder Mahlzeiten nicht inbegriffen seien.