Regnerischer und teils stürmischer Mittwoch in Hessen

Der Himmel präsentiert sich am Mittwoch in Hessen stark bewölkt bis bedeckt. Ab dem späten Vormittag fällt von Westen her zeitweise Regen, wie der Deutsche Wetterdienst in Offenbach mitteilte. Die Höchstwerte erreichen 7 und 11 Grad, in Hochlagen etwa 5 Grad. Der Wind weht den Vorhersagen zufolge zunächst schwach bis mäßig, frischt jedoch im Tagesverlauf böig auf. Im Bergland sind dann starke bis stürmische Böen möglich.

In der Nacht zum Donnerstag bleibt es laut Wetterdienst stark bewölkt. Von Nord nach Süd ziehen Schauer durch, im Bergland oberhalb von 800 Metern teils als Schnee. Die Meteorologen erwarten den Angaben zufolge jedoch kaum Glätte. Die nächtlichen Tiefstwerte liegen zwischen 5 und 2 Grad, in der Rhön um den Gefrierpunkt. Der Wind verstärkt sich, es sind starke bis stürmische Böen möglich, in Kammlagen auch Sturmböen. In der zweiten Nachthälfte wird es den Vorhersagen zufolge dann wieder ruhiger.