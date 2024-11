Trump-Wahl und Ampel-Aus: Ein Tag wie eine Ketchupflasche

Wenn Fußballtrainer nicht mehr weiterwissen, dann bemühen sie gerne blumige Vergleiche: „Fußball ist Ding, Dang, Dong. Es gibt nicht nur Dong.“ So verkündet vom legendären Giovanni Trappatoni. Oder sein Klassiker: „Diese Spieler spielen wie eine Flasche leer.“ Passend dazu gibt es auch den sogenannten Ketchupflaschen-Effekt. Demzufolge trifft ein Stürmer länger gar nicht und dann ganz oft hintereinander.

Ein vergleichbares Phänomen kennen viele sicherlich aus dem eigenen Haushalt, wenn Waschmaschine, Spülmaschine und Staubsauger gleichzeitig den Geist aufgeben. Seit vergangenem Mittwoch lässt sich, frei nach Forrest Gump, überdies wohl festhalten: „Politik ist wie eine Flasche Ketchup. Lange passiert gar nichts. Und dann hat man die ganze Soße auf dem Hemd.“

Was die Wahl in den USA angeht, so haben die meisten Deutschen bis Mittwochmorgen gehofft, dass es vielleicht doch gar nicht so schlimm wird. Dass der Ketchup sanft aus der Flasche läuft und kein allzu großes Chaos entsteht.

Auf die Ampel wurde wie auf eine Ketchupflasche eingeklopft

Auf die Ampelpolitik hingegen wurde in den vergangenen Monaten zunächst sanft, dann immer stärker geklopft. Mit der Absicht, dass sich irgendetwas tut. Beim Ketchup soll das eigentlich verhindern, dass alles in einem Schwall herauskommt. Aber durch die (Nicht-)Entscheidungen der letzten Wochen war es am Ende blanker Ärger, mit dem die Deutschen draufgehauen haben. Nun stehen wir da. Und am Ende sind alle doch ziemlich verdutzt ob des Ergebnisses.

Jetzt werden viele diskutieren, ob der 6. November die dröge deutsche Bratwurst in seiner roten Nachrichtenflut ertränkt oder sie endlich wieder genießbar macht. Für den Moment ist nur eines vorerst sicher: Flasche leer.