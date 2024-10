Trumps Lügen sind gefährlich

Donald Trump lügt und spaltet – und seine Worte sind gefährlich, lebensgefährlich. Sie führten bereits zu Gewalt, nicht zuletzt gegen ihn selbst. Jetzt hat er wahrscheinlich Menschen in Florida in Gefahr gebracht, deren Leben Hurrikan „Milton“ bedrohte. Indem er selbst in dieser Situation tat, was er seit Jahren tut: das Vertrauen in Staat und Demokratie zerstören. Mit einem Hurrikan an Lügen.

So behauptete er mit Blick auf „Milton“-Vorgängerin „Helene“, die in North Carolina wütete: Der Katastrophenschutzbehörde Fema fehle es an Einsatzkräften, es habe „keine Helikopter, keine Rettung“ gegeben, die demokratische Präsidentschaftskandidatin Harris habe Fema-Gelder für illegale Migranten „gestohlen“, Republikanern sei Hilfe verweigert worden.

Das ist nicht Politik, das ist zynisch

Seine Parteifreundin Marjorie Taylor Greene verstieg sich zu der Aussage, Washington könne das „Wetter kontrollieren“ – man habe „Helene“ in Gebiete mit Republikanern gelenkt, um den Wahlausgang zu beeinflussen. Mit dem historisch engen Kopf-an-Kopf-Rennen im Wahlkampfendspurt ist das alles nicht zu entschuldigen. Das ist nicht Politik, das ist zynisch. Möglicherweise erkennen ein paar Unentschlossene, was eine zweite Amtszeit Trumps bedeutet: noch mehr Lügen, noch mehr Verantwortungslosigkeit. Es könnte die US-Wahl entscheiden.