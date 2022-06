Warum die Türkei will nicht mehr "Turkey" heißen will

Immer Ärger mit dem Namen: Die Türkei und der Truthahn heißen im Englischen beide "Turkey". Der türkische Präsident hat nun einen neuen Namen vorgeschlagen.

Mit dem eigenen Namen ist es mitunter kompliziert. Mal ist er zu lang, mal zu schwer auszusprechen oder ein bisschen peinlich. Wem es so geht, der kann sich im Ernstfall einen neuen in den Personalausweis schreiben lassen.

Geht es nicht um einen einzelnen Menschen, sondern ein ganzes Land, dann ist das schon schwieriger. So ergeht es aktuell der Türkei. Deren englischer Name lautet „Turkey“, und das schon mindestens seit dem 14. Jahrhundert, wie alte Schriften belegen. Heute hat das Land jedoch einen ungeliebten Namensvetter: den Truthahn, im Englischen ebenfalls Turkey.

Die Namensgleichheit mit dem Riesenvogel ist für den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan ein Ärgernis. Mutmaßlich ist ihm das Federtier, das sich ab und an gern aufplustert, nicht seriös genug, um in einem Atemzug mit seinem Land genannt zu werden. Auch der türkische Staatssender TRT wies zuletzt pikiert darauf hin, dass eine Google-Bildersuche nach „Turkey“ deutlich öfter Truthahn-Bilder als malerische Türkei-Ansichten zeige.

"Turkiye" statt "Turkey": Die Türkei will international anders heißen

Nun soll also Schluss sein mit den ungewollten Vogel-Vergleichen. Auf dem Parkett der internationalen Diplomatie will die Türkei künftig lieber mit „Turkiye“ angesprochen werden, dem eigenen Namen in der Landessprache. Erdogan hat die Uno und andere internationale Organisationen aufgefordert, die offizielle Anrede anzupassen.

Schon im vergangenen Jahr hatte die Türkei das Etikett für Exportprodukte in „Made in Turkiye“ geändert. Diese Bezeichnung, betonte Präsident Erdogan damals, drücke Kultur, Zivilisation und Werte der türkischen Nation aus. Klar, ein Truthahn kann da nicht mithalten. (schsa)

Lesen Sie dazu auch