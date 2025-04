Tuk-Tuk-Ärger auf Mallorca: In Palma sollen die Mini-Taxis aus dem Verkehr gezogen werden

Ob in Indien, Indonesien, Bangladesch, Pakistan oder anderen asiatischen Ländern: sogenannte Tuk-Tuks sind weit verbreitet. Die dreirädrigen Fortbewegungsmittel gehören auch in Ägypten, Kuba und manchen europäischen Ländern längst zum Stadtbild - und befördern Einheimische und Touristen durch die Straßen. Auf Mallorca ist das Phänomen Tuk-Tuk neu - und es könnte nur von kurzer Dauer sein. Jaime Martínez, der Bürgermeister von Palma, ist wenig begeistert von den Fahrzeugen.

Mallorca: Tuk-Tuks haben oft keine Genehmigung

Die spanische Zeitung Ultima Hora schreibt, dass Martínez in Palma mit „maximaler Härte“ gegen die Tuk-Tuks vorgehen möchte. Der Hintergrund: Die Fahrzeuge würden „illegalen Personentransport“ betreiben. Demnach habe die Kommune keine Genehmigung für Tuk-Tuks vergeben. In einer Pressemitteilung erinnerte die Stadtverwaltung von Palma nun daran, dass eine städtische Genehmigung erforderlich ist.

In der Pressemitteilung erklärt Martínez: „Die Einhaltung der Vorschriften ist wesentlich, um eine sichere Mobilität für alle Einwohner und Besucher Palmas zu gewährleisten. Wir werden mit der notwendigen Entschlossenheit handeln, um diese nicht genehmigte Tätigkeit zu unterbinden.“ Speziell zu Tuk-Tuks fügte er an: „In unserem Mobilitätsplan ist diese Art der Beförderung nicht vorgesehen.“

Tuk-Tuk-Betreibern drohen auf Mallorca hohe Bußgelder

Bei einem illegalen Personentransport handelt es sich laut der Pressemitteilung um eine „sehr schwere Ordnungswidrigkeit“. Die Mallorca Zeitung berichtet, dass den Tuk-Tuk-Betreibern eine Geldbuße zwischen 1000 und 6000 Euro droht. Wenn eine motorisierte Rikscha zum wiederholten Male auffällig wird, erhöht sich das Bußgeld.

Im Bericht der Mallorca Zeitung heißt es, dass am Dienstagmorgen (1. April 2025) zum ersten Mal von der örtlichen Polizei ein Tuk-Tuk aus dem Verkehr gezogen wurde. Die Behörden gaben demnach an, dass das motorisierte Fahrzeug ohne gültige Lizenz, aber mit Fahrgästen unterwegs war. Offenbar ein Bild, welches in Palma schon bald nicht mehr zu sehen sein soll.

