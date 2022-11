Ilja Richter wird 70 und für immer der "disco"-Junge bleiben

Ilja Richter hat vom Synchronsprecher bis zum Buchautor vieles gemacht. Mit einer Sendung hat er sich aber einer ganzen Generation ins Gedächtnis gebrannt.

Kennen Sie das? Es gibt Menschen, die hat man in seiner Jugend gesehen und dann Jahrzehnte nicht mehr. Die tauchen dann plötzlich wieder auf und spontan blitzt der Gedanke durch den Frontallappen: Mann, wo kommt der denn her?

So in etwa dürfte es vielen mit Ilja Richter gehen, der in den 70er Jahren zum deutschen Fernsehen gehörte wie Peter Frankenfeld oder Wim Thoelke. Der gebürtige Berliner sieht zwar immer noch aufgeweckt und jugendlich aus, ist aber inzwischen so grau wie ein Stein.

Ilja Richter rief: Hallo Freunde!" - das Publikum antwortete: "Hallo Ilja!"

Ist ja auch viel Zeit vergangen. In der Richter in diversen Bühnenstücken, Filmen und Serien mitspielte, als Synchronsprecher Erfolge feierte und Bücher schrieb. Für die Deutschen hat er er sich aber als Disco-Junge ins Gedächtnis gebrannt, für die Menschen einer Generation ist er der „Licht-aus-Spot-an“-Ilja. Das war einer seiner Sprüche in der Musiksendung „disco“. Ein anderer hatte ebenfalls Kultstatus. Auf sein „Einen wunderschönen guten Abend, meine Damen und Herren – hallo Freunde!“ schrie das Publikum lauthals: „Hallo Ilja!“

Ja, so war das. Insgesamt blieb Richter mit der Musiksendung elf Jahre im Programm. Am 22. November 1982, zwei Tage vor seinem 30. Geburtstag, wurde das Format eingestellt. Und nun, an diesem Donnerstag, wird der Tausendsassa schon 70.

Richter beherrschte eine spezielle Art der Provokation

Bereits als 16-Jähriger hatte er ab 1969 die Sendung „4-3-2-1 Hot & Sweet“ im ZDF übernommen und war damals Deutschlands jüngster Moderator. Richter beherrschte eine spezielle Art der Provokation. Während sich die Jugend damals bewusst schlampig kleidete, trug er Sakko mit Krawatte und Bügelfaltenhose. Geschadet hat es ihm nicht. Für Richter selbst ist die „disco“-Zeit längst passé. Unlängst sagte er in einem Interview: „Für mich ist diese Episode abgeschlossen, was bleibt, ist die Erinnerung, die ich damit in die Köpfe von vielen Menschen gepflanzt habe.“

Der nach dem russischen Schriftsteller Ilja Ehrenburg Benannte hat übrigens eine besondere Familie: Der Vater war Kommunist und verbrachte Jahre im Gefängnis und im KZ. Die jüdische Mutter überlebte die Nazizeit mit gefälschter Identität. Ilja Richter selbst war in den 70er Jahren mit der Sängerin Marianne Rosenberg liiert, später mit einer Filmeditorin und einer Französin. Mit seiner heutigen Partnerin lebt er in Berlin-Pankow und Mecklenburg. Er hat einen Sohn.