1. FC Köln – FC Bayern München live im Free-TV und Stream: Wo läuft das DFB-Pokalspiel?

Die vergangene DFB-Pokal-Saison hat gezeigt, wie unberechenbar dieser Wettbewerb sein kann. Besonders Arminia Bielefeld schrieb ein Kapitel für die Geschichtsbücher: Als damaliger – mittlerweile aufgestiegener – Drittligist überraschte der Traditionsverein mit einer Pokalreise bis ins Finale. Auf dem Weg dorthin bezwangen die Ostwestfalen mehrere Erstligisten. Auch wenn der Pokal am Ende an den VfB Stuttgart ging, bleibt Bielefelds Lauf ein Paradebeispiel für die Geschichten, die nur der DFB-Pokal schreibt.

Seit August 2025 ist die aktuelle Pokalsaison in vollem Gange. Insgesamt 64 Teams aus verschiedenen Ligen sind erneut im klassischen K.-o.-Modus gegeneinander angetreten. In Runde zwei bleiben noch 32 Mannschaften, die um den Titel kämpfen und sich den Einzug ins Finale im Berliner Olympiastadion sichern wollen.

Am zweiten Spieltag kommt es zu einem mit Spannung erwarteten und auch im Free-TV übertragenen Match zwischen dem 1. FC Köln und Bayern München. Beide Teams sind sich schon mehr als hundertmal auf dem Platz begegnet. Wir versorgen Sie hier mit den Details zu dem Spiel.

1. FC Köln – FC Bayern München im DFB-Pokal 25/26: Termin und Uhrzeit der Begegnung

Dem Spielplan des DFB-Pokals 2025/2026 ist zu entnehmen, dass die Begegnung zwischen Köln und München am 29. Oktober 2025 um 20.45 Uhr im Kölner RheinEnergieStadion angepfiffen wird. Die Spielstätte der Gastgeber, im Sprachgebrauch weiterhin Müngersdorfer Stadion, bietet rund 50.000 Fans Platz.

Köln vs. FC Bayern live im Free-TV und Gratis-Stream: Übertragung vom DFB-Pokal 25/26

Wer sämtliche Spiele des aktuellen DFB-Pokals in Echtzeit sehen möchte, kommt um Sky nicht herum. Der Pay-TV-Anbieter besitzt die exklusiven Übertragungsrechte für alle 63 Begegnungen – vom Auftaktspiel bis zum Endspiel im Olympiastadion der Hauptstadt. Für den Zugang zu den Live-Streams ist ein kostenpflichtiges Abo erforderlich, das aktuell ab 21,99 Euro pro Monat erhältlich ist (Stand: Oktober 2025).

Auch ohne Sky-Abo gibt es Möglichkeiten, das Pokalgeschehen zu verfolgen. Die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF zeigen insgesamt 15 ausgewählte Partien im frei empfangbaren Fernsehen. Dazu zählen unter anderem beide Halbfinals sowie das Endspiel. In jeder Runde werden mindestens zwei weitere Begegnungen live und kostenlos ausgestrahlt. Die gute Nachricht: Am 29. Oktober wird just dieses Spiel zwischen dem 1. FC Köln und Bayern München im Ersten übertragen. Andere Duelle bleiben hingegen exklusiv bei Sky und sind weder im Free-TV noch über kostenlose Streaming-Angebote verfügbar.

Wer auf die Liveübertragung verzichten kann, erhält dennoch umfassende Informationen: ARD und ZDF bieten regelmäßig Spielzusammenfassungen, Expertenanalysen und Hintergrundberichte. Diese Inhalte sind also ohne zusätzliche Kosten verfügbar.

Hier kommt der Überblick zum Spiel zwischen dem 1. FC Köln und Bayern München:

Spiel: 1. FC Köln – FC Bayern München, DFB-Pokal 2025/2026, Runde 2

Datum: Mittwoch, 29. Oktober 2025

Uhrzeit: 20.45 Uhr

Ort: RheinEnergieStadion, Köln

Übertragung im Free-TV: ARD

Übertragung im Pay-TV: Sky

Übertragung im Live-Stream: ARD , WOW

DFB-Pokal: 1. FC Köln gegen Bayern München – die Bilanz der beiden Clubs

Die Geschichte der beiden Vereine umfasst satte 106 Begegnungen, verraten uns die Kollegen von fussballdaten.de. Dabei haben die Münchner überzeugende 58 Mal gewonnen, die Rheinländer konnten nur 24 Spiele für sich entscheiden. Es gab 24 Unentschieden. Auch in der Torbilanz sehen die Kölner nicht allzu gut aus - 225:132 für die Bayern.