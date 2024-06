"A Part of You": Start, Besetzung und Handlung des Coming-of-Age-Dramas

"A Part of You" erschien Ende Mai auf Netflix. Alle Infos rund um Start, Folgen, Besetzung und Handlung des Coming-of-Age-Dramas gibt es hier.

Mit "A Part of You" erschien Ende Mai ein neuer Film auf Netflix. Bei dem Genre-Mix aus Coming of Age und Drama handelt es sich um eine schwedische Produktion, die Regie führte der aus Schweden stammende Podcaster und Filmregisseur Sigge Eklund. Popsängerin Zara Larsson ist in einer der drei Hauptrollen zu sehen und gibt damit ihr Schauspieldebüt. Mit Songs wie "Lush Life" (2015), "This One's For You" (2016) und "Memory Lane" (2023) erlangte sie internationale Bekanntheit. An ihrer Seite treten die beiden Darsteller Felicia Maxime und Edvin Ryding auf.

Wann genau erschien "A Part of You" auf Netflix? Wie viele Folgen gibt es und wie sehen der Cast und die Handlung aus? Gibt es einen Trailer? Alle wichtigen Infos haben wir hier für Sie zusammengetragen.

"A Part of You": Start bei Netflix

Das Coming-of-Age-Drama "A Part of You" erschien am 31. Mai 2024 auf Netflix. Es handelt sich dabei nicht um eine Serie, sondern um einen Film, der insgesamt etwa eine Stunde und 40 Minuten dauert. Dementsprechend ist "En del av dig", so der schwedische Originaltitel des Films, ab dem oben genannten Datum in vollständiger Länge auf der Streaming-Plattform verfügbar. Das Basisangebot von Netflix kostet 9,99 Euro pro Monat.

"A Part of You": Das ist der Cast

Wie bereits erwähnt, ist die schwedische Sängerin Zara Larsson in einer der drei Hauptrollen zu sehen - sie verkörpert in "A Part of You" eine junge Frau namens Julia. Ihre Co-Stars Felicia Maxime und und Edvin Ryding schlüpfen in die Rollen der Charaktere Agnes und Noel. Das Drehbuch stammt aus der Feder von Michaela Hamilton. In weiteren Rollen sind Ida Engvoll und Alva Bratt zu sehen. Der Cast von "A Part of You" im Überblick:

Rolle Darsteller/in Agnes Felicia Maxime Noel Edvin Ryding Julia Zara Larsson Carina Ida Engvoll Lydia Nikki Hanseblad Esther Alva Bratt Fanna Olivia Essén Adrian Maxwell Cunningham Sam Emil Hedayat Amir Mustafa Al-Mashhadani Doctor Leo Algert

Die Handlung von "A Part of You"

Die Handlung von "A Part of You" dreht sich um die siebzehnjährige Teenagerin Agnes, deren ältere Schwester Julia alles hat, wovon sie selbst träumt: Sie ist die beliebteste und coolste Person in der Schule, der Mittelpunkt jeder Party und außerdem in einer Beziehung mit Noel. Wenn Agnes doch nur mehr so sein könnte wie sie. Als das Schlimmstmögliche eintritt, wird ihre komplette Welt auf den Kopf gestellt und sie ist gezwungen, sich neu zu erfinden. Von einem auf den anderen Tag steht Agnes kurz davor, alles zu bekommen, was sie sich jemals gewünscht hat - die Frage ist nur, zu welchem Preis? Da "A Part of You" die Genres Coming of Age und Drama in sich vereint, dürften die Emotionen dabei nicht zu kurz kommen.

Der Trailer zu "A Part of You"

Wer sich auf den Film einstimmen und einen ersten Eindruck von der Handlung bekommen möchte, hat mit dem offiziellen Trailer zu "A Part of You" die Gelegenheit dazu. Diesen gibt es hier: