„Aktenzeichen XY... ungelöst“ gestern am 20.8.25: Um welche Fälle geht es diesmal?

Was als Experiment begann, ist längst eine Institution: „Aktenzeichen XY… ungelöst“ bringt seit 1967 reale Kriminalfälle ins Wohnzimmer und macht Zuschauer zu potenziellen Ermittlern. Mit filmischen Rekonstruktionen, Studiogesprächen und aktuellen Fahndungsaufrufen will die Sendung eine Verbindung aus Journalismus, Prävention und öffentlicher Mithilfe präsentieren. Immer wieder führen Hinweise aus dem Publikum zu Durchbrüchen in scheinbar aussichtslosen Fällen – vom Raub bis zum Mord.

Dabei ist die Sendung mehr als nur ein kriminalistisches Format. Sie will auch für Gefahren sensibilisieren, zeigt Täterprofile und gibt Verhaltenstipps, etwa bei Trickbetrug oder Internetkriminalität. Die Mischung aus Spannung und gesellschaftlicher Relevanz könnte dafür verantwortlich sein, dass „Aktenzeichen XY“ zu einem der langlebigsten TV-Formate im deutschsprachigen Raum gehört.

Ein Zeichen für den gesellschaftlichen Anspruch der Sendung ist auch der „XY-Preis – gemeinsam gegen das Verbrechen“, mit dem das ZDF seit 2002 Menschen auszeichnet, die durch Zivilcourage Straftaten verhindert oder Opfer geschützt haben. Er steht unter der Schirmherrschaft des Bundesinnenministeriums. Die Auszeichnung ist mit jeweils 10.000 Euro dotiert.

Um welche Fälle ging es am 20. August? Wir verraten es Ihnen.

Termin von „Aktenzeichen XY... ungelöst“ im August 2025

Mehrmals im Jahr rückt Moderator Rudi Cerne Kriminalfälle ins Rampenlicht, bei denen die Ermittlungen bislang ins Leere laufen – oft fehlen entscheidende Hinweise oder Zeugenaussagen. Auch am 20. August 2025, um 20.15 Uhr, wendeten sich die zuständigen Ermittlerinnen und Ermittler in der Sendung an die Zuschauerinnen und Zuschauer, in der Hoffnung auf neue Erkenntnisse aus der Bevölkerung.

„Aktenzeichen XY ... ungelöst“: Die Fälle am 20. August 2025

Das ZDF hat diesmal fünf Filmfälle und eine Preis-Nominierung angekündigt:

Kripo Borken: Versuchte Vergewaltigung in Bocholt, 24. August 2024

Ein Abend unter Freundinnen endet in Angst: Nach einem fröhlichen Kegelabend macht sich eine junge Frau mit dem Fahrrad auf den Heimweg. Sie wählt ihre gewohnte Route – doch plötzlich bemerkt sie, dass sie verfolgt wird.

Kripo Magdeburg: 180.00 Euro aus dem Auto gestohlen, 6. Juni 2024

Ein Moment der Unachtsamkeit mit fatalen Folgen: Ein älteres Ehepaar hebt seine Ersparnisse bei der Bank ab. Zurück am Fahrzeug werden sie von mehreren Fremden bedrängt – kurz darauf ist das gesamte Geld verschwunden.

Kripo Cloppenburg/Vechta: Überfall auf eine Supermarkt-Kette, Oktober 2023 - März 2024

Feierabend mit Schrecken: Der Mitarbeiter eines Supermarkts will durch den Nebenausgang das Gebäude verlassen. Doch kaum öffnet er die Tür, blickt er direkt in den Lauf einer Waffe. Was folgt, sind Minuten voller Angst und Bedrohung.

Kripo Koblenz: Brutaler Überfall in Höhr-Grenzhausen, 4. Januar 2024

Todesangst im Bankgebäude: Zwei Mitarbeiterinnen geraten in die Gewalt eines bewaffneten Räubers. Der Täter geht äußerst brutal vor – die Frauen erleben einen Albtraum.

Kripo Essen: Unbekannter mit Stimmprothese flüchtet nach Raubüberfall, 20. Juli 2023

Ein auffälliges Detail könnte entscheidend sein: Nach dem Raubüberfall auf einen Supermarkt gelingt dem Täter die Flucht. Doch seine Stimmprothese könnte ihn nun entlarven.

Der XY-Preis 2025

Zivilcourage in höchster Not: Mehrere Menschen werden Zeugen einer brutalen Attacke. Während andere zögern, greift ein junger Mann beherzt ein und verhindert Schlimmeres. Für seinen mutigen Einsatz ist er nun für den XY-Preis nominiert.

Übertragung von „Aktenzeichen XY... ungelöst“ am 20.8.25 im TV und Stream

Die Übertragung der Folge am 20. August lag wie immer in den bewährten Händen des ZDF. Um die Episode zu sehen, mussten Sie um 20.15 Uhr Ihren Fernseher einschalten oder den Live-Stream des Senders öffnen.

Wiederholung von „Aktenzeichen XY... ungelöst“ im TV und der ZDF-Mediathek

Haben Sie die Ausgabe am 20. August 2025 verpasst? Dann müssen Sie sich keine Gedanken machen. Es gibt eine Wiederholung im ganz normalen linearen Fernsehen - am selben Abend um 23.15 Uhr auf ZDFneo. Um 21.45 Uhr wird die Folge wie immer in die ZDF-Mediathek eingestellt. Sie kann dort noch bis zum 18. September 2025 abgerufen werden.