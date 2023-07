Bachelorette 2023: Deshalb bricht Jennifer nach einem Date in Tränen aus!

In Folge 3 wird es emotional. Nach einem Gruppendate bricht Bachelorette Jennifer nämlich in Tränen aus! Und das, weil ihr ein Mann besonders fehlt.

Es sind emotionale Szenen in der dritten Folge der zehnten Bachelorette-Staffel: Erst gibt es den ersten Kuss der Staffel und dann bricht Bachelorette Jennifer Saro nach dem Gruppen-Date auch noch in Tränen aus!

In Thailand will sie eigentlich ihren Traummann finden. Doch im Hinterkopf hat sie immer einen anderen Mann: ihren Sohn.

Bachelorette 2023: Jennifer bricht nach Gruppendate in Tränen aus

Schon beim Gruppendate der RTL-Serie merkt man Jennifer an, dass sie nicht so ganz bei der Sache ist. Bei den Gesprächen während der Beachparty wirkt sie immer abwesender. Dabei sollte doch gerade dort ausgelassene Party-Stimmung sein. Nach dem Date verrät sie auch den Grund.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: ProSieben

"Ich komme gerade vom Date, aber ich vermisse meinen Sohn", sagt die Bachelorette, "ich vermisse es, ihn jeden Tag ins Bett zu bringen und ich fühle mich gerade nicht wie seine Mama."

Bachelorette 2023: Jennifer vermisst ihren Sohn bei Gruppendate

Ihr Sohn ist mit in Thailand – und wird von ihrer Freundin Melli betreut, während Jennifer bei den Dreharbeiten ist. Doch so wirklich genießen kann die Alleinerziehende die Zeit dennoch nicht immer. "Weil ich einfach gerne neben meinem Sohn liegen würde zu Hause und das ganz normale Mama-Leben hätte", sagt die Bachelorette.

"Obwohl ich es ja auch verdient habe mich gut zu fühlen und Spaß zu haben", sagt sie weiter, "aber es ist einfach schwer." Dass sie so lange immer von ihrem Sohn weg ist, macht ihr sichtlich zu schaffen.

Lesen Sie dazu auch

Doch ganz abschreiben will sie die Zeit als Bachelorette nicht. Sie will sich sammeln und schauen, wie es ihr am nächsten Tag damit geht. Und natürlich auch die Suche nach ihrem potenziellen Traumpartner nicht aufgeben.

Doch auch wenn es ihr in dem Moment schlecht geht: Ihre Gefühle will die Bachelorette nicht verstecken. Auch nicht vor den Männern.