Gewinner von "Die Bachelorette" 2023: Wer bekommt die letzte Rose im Finale?

Der Bachelorette-Gewinner 2023 steht fest. Hat Jennifer Saro ihre letzte Rose im Finale an Fynn oder Adrian vergeben? Hier lesen Sie die Infos zu Folge 8.

Im Bachelorette-Finale 2023 musste sich Jennifer Saro entscheiden, wer die letzte Rose bekommt: Adrian oder Fynn? Vorher standen noch einmal Dates mit den beiden letzten"Bachelorette"-Kandidaten 2023 an.

Wer ist der Bachelorette-Gewinner 2023 im Finale, das am 30. August 2023 im Free-TV auf RTL läuft und ist jetzt schon im Stream auf RTL+ zu sehen ist? Und wer ist raus? Hier finden Sie die Antworten zu Folge 8.

Bachelorette-Gewinner 2023: Fynn oder Adrian - wer ist der Sieger?

Da in Folge 7 von "Die Bachelorette" 2023 Jesaia rausgeflogen war, standen Adrian und Fynn im Finale. Beim ersten Date von Folge 8 ging es für Jennifer und Fynn zu Elefanten, die gestreichelt und gebürstet wurden. Am Abend gab es deutlich weniger Schlamm: Die beiden verbrachten noch einen romantischen Abend.

Dabei wurde auch ein Video von Fynns Familie gezeigt, die den 25-Jährigen aus Adendorf bei Lüneburg als tollen, ehrlichen und humorvollen Mann anpries. Sowohl Fynn als auch Jennifer wirkten gerührt von dem Video. Und dann machte Fynn der Bachelorette eine Liebeserklärung: "Ich weiß, dass ich mich in dich verliebt habe." Jennifer schwärmt nach diesem Tag: "Für mich war es das perfekte letzte Date."

Mit Adrian verbrachte Jennifer ein Date auf einem Boot und dann ebenfalls einen romantischen Abend. Sie räumte nach dem Date aber ein, dass sie mit ihren Gedanken oft woanders war. Auch Adrian merkte, dass Jennifer wohl oft an Fynn dachte. Trotzdem gab er sich vor der finalen Entscheidung der Bachelorette optimistisch, dass er die letzte Rose bekomme. Er sei verliebt in Jennifer und brauche sie in seinem Leben.

Der große Moment im "Bachelorette"-Finale 2023 war die Vergabe der letzten Rose. Ihrem Auserwählten sagte Jennifer dabei: "Ich möchte dir von Herzen die letzte Rose geben, weil ich mich auch in dich verliebt habe. Möchtest du die letzte Rose annehmen?" Und diese Worte gingen an: Fynn, der überwältigt war vor Glück. Er ist der Bachelorette-Gewinner 2023. Beim großen Wiedersehen in der kommenden Woche wird sich zeigen, ob Jennifer und Fynn noch als Paar zusammen sind.

Bachelorette-Finale 2023: Fynn hat gewonnen, Adrian ist raus

Vor dem glücklichen Finale mit Fynn hatte Jennifer die unangenehme Aufgabe, das Herz von Adrian zu brechen. "Ich kann dir die letzte Rose nicht geben, weil die Gefühle nicht ausreichen", sagte sie ihm. Trotz Tränen in den Augen wünschte Adrian Jennifer alles Gute - und dass das mit Fynn bis ans Lebensende halte.

"Die Bachelorette": Wer ist raus in Staffel 10?

In Staffel 10 von "Die Bachelorette" 2023 mussten jede Menge Männer gehen. Wer ist raus?

Hier finden Sie noch einmal die komplette Übersicht:

Adrian (27) aus Aachen (raus im Finale in Folge 8)

(27) aus (raus im Finale in Folge 8) Jesaia (27) aus Stuttgart (raus in Folge 7)

(raus in Folge 7) André (30) aus Überlingen am Bodensee (raus in Folge 6)

am (raus in Folge 6) David (25) aus Langweiler (raus in Folge 6)

Markus (32) aus Los Angeles (raus in Folge 6)

(raus in Folge 6) Oguzhan (27) aus Hamburg (raus in Folge 6)

(raus in Folge 6) Gianluca (27) aus München (freiwillig raus in Folge 6)

(freiwillig raus in Folge 6) Jesper (24) aus Hamburg (raus in Folge 5)

(raus in Folge 5) Kaan (26) aus Duisburg (raus in Folge 5)

(26) aus (raus in Folge 5) Alexander (27) aus Mannheim (raus in Folge 5)

(raus in Folge 5) Oliver (27) aus Berlin (raus in Folge 4)

(raus in Folge 4) Pedro (31) aus Hamburg (raus in Folge 4)

(raus in Folge 4) Yannick (30) aus Bad Brückena (freiwillig raus in Folge 4)

(freiwillig raus in Folge 4) Baro (25) aus Köln (raus in Folge 3)

(raus in Folge 3) Mike (27) aus Hamburg (raus in Folge 2)

(raus in Folge 2) Julian (38) aus Düsseldorf (raus in Folge 2)

(raus in Folge 2) Thomas (29) aus Langenhafen (raus in Folge 1)

Tim (31) aus Düsseldorf (raus Folge 1)

"Bachelorette 2023": Folge 8 von Staffel 10 als Wiederholung sehen

Die Übertragung von "Die Bachelorette" 2023 gibt es im Free-TV auf RTL. Das Finale läuft dort am 30. April 2023 ab 20.15 Uhr, gefolgt vom großen Wiedersehen. Die achte und letzte Folge steht außerdem schon im Stream auf der Plattform RTL+ bereit. Dort wird sich nach der Ausstrahlung im Fernsehen das Finale dann auch als Wiederholung nachholen lassen. (sge)