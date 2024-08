Beauty & The Nerd 2024: Wer ist raus in Folge 2?

Am gestrigen Donnerstag, dem 22. August 2024, lief Folge 2 der fünften Staffel von „Beauty & The Nerd“ auf ProSieben. Im Rahmen der Sendung treffen acht designierte Nerds mit überdurchschnittlichem Fachwissen in den verschiedensten Bereichen auf acht sogenannte Beautys, die sich vor allem mit den Themen Style und Schönheit auskennen. Um Brücken zwischen den Welten zu bauen, werden dann immer ein Nerd und eine Beauty zu einem Team gematcht.

Wie immer stellte sich auch in der aktuellen Folge die Frage, welche Kandidaten die Sendung am Ende verlassen müssen. Welches Duo es diesmal getroffen hat und welche Paare weiterhin bei „Beauty & The Nerd“ 2024 mit dabei sind, erfahren Sie hier.

"Beauty & The Nerd" 2024 gestern: Wer ist rausgeflogen am 22. August?

Das nächste Duo musste die „Beauty & The Nerd“- Villa verlassen: Beauty Vanessa und Achterbahn-Nerd Kris scheiterten in Folge 2 im Exit-Quiz und sind somit raus aus der Show. Die beiden traten gegen Kim Virginia und Collin antreten, da beide Paare jeweils drei Gegenstimmen erhalten hatten. Es galt nämlich wie immer folgende Regel: In der Exit-Challenge müssen sich die beiden Teams mit den meisten Gegen-Stimmen miteinander messen. Diesmal standen die Sieger dabei ziemlich schnell fest: Bereits nach der ersten Quiz-Runde stand es 3:0 für Kim Virginia und Collin. Weil Vanessa und Kris die beiden punktetechnisch nicht mehr einholen konnten, verloren sie die Exit-Challenge und damit auch ihren Platz in der Sendung.

"Beauty & The Nerd" 2024: Wer ist raus?

Nach Folge 2 sind demnach folgende Paare bereits ausgeschieden:

Christin und Daniel (raus in Folge 1)

Vanessa und Kris (raus in Folge 2)

Welche Paare sind weiter bei "Beauty & The Nerd" 2024 zu sehen?

Von Woche zu Woche lichtet sich das Teilnehmerfeld bei „Beauty & The Nerd“ 2024.. Nach Folge 2 gestern am 22. August sind folgende Paare weiterhin mit von der Partie:

Mittelalter-Nerd Pierre und Linda

Sammelkarten-Nerd Mike und Nelly

Film-Nerd Kilian und Babu

Schifffahrts-Nerd Sam und Shelly

Computer-Nerd Collin und Kim Virginia

Bastel-Nerdin Joelle und Salvatore

"Beauty and the Nerd" 2024: Übertragung und Wiederholung der Folgen

"Beauty and the Nerd" 2024 läuft seit dem dem Starttermin am 15. August immer donnerstags zur Primetime um 20.15 Uhr auf ProSieben. Neben einem Live-Stream auf Joyn besteht zudem die Möglichkeit, dort sämtliche Folgen als Wiederholung unbegrenzt abrufen zu können. Einziger Haken: Bei der Plattform Joyn handelt es sich um einen kostenpflichtigen Streaming-Service. Somit kostet ein Abonnement monatlich 6,99 Euro.

Wann läuft die nächste Folge von „Beauty & The Nerd“ 2024?

Den Sendeterminen von "Beauty & The Nerd" 2024 entsprechend gibt es die nächste Ausgabe der Sendung, nämlich Folge 3, am kommenden Donnerstag, dem 29. August 2024 um 20.15 Uhr auf ProSieben zu sehen. Gleichzeitig steht natürlich auch der erwähnte Live-Stream auf Joyn zur Verfügung.