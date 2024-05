"Big Brother" 2024 am 13. Mai: Wer ist raus?

Bei "Big Brother" 2024 treten immer mehr Kandidaten die Heimreise an. Wer musste den Container am 13. Mai verlassen? Hier gibt es die Details.

Das Konzept von "Big Brother" 2024 ist schnell erklärt: 100 Tage vollständige Überwachung, gemeinsames Zusammenleben auf engstem Raum und wenig bis gar keine Privatsphäre. Inzwischen haben die Kandidatinnen und Kandidaten schon über siebzig Tage im Container verbracht, mehr als die Hälfte ist geschafft. Das Teilnehmerfeld lichtet sich, es kommt immer öfter zu Auszügen.

Was passierte in der aktuellen Ausgabe von "Big Brother" 2024 am 13. Mai? Wer musste die Sendung verlassen? Wer bleibt weiterhin im Container? Alle Details haben wir hier für Sie zusammengetragen.

"Big Brother" 2024: Wer ist raus am 13. Mai?

Inzwischen ist die Sendung weit fortgeschritten, über die Hälfte der Sendetermine von "Big Brother" 2024 sind erreicht. Dementsprechend ist es nicht überraschend, dass bereits einige der anfangs 17 Kandidaten von "Big Brother" 2024 die Heimreise antreten mussten. Auch an Tag 70 stand wieder ein Exit auf dem Programm: In der vergangenen Woche wurden Luanna, Simon und Frauke von ihren Mitstreitern für den Auszug nominiert. Es lag dann im Ermessen der Zuschauern, ihre Favoriten vor dem Rauswurf zu schützen. Kandidat Simon erhielt schließlich die wenigsten Anrufe, weshalb er "Big Brother" 2024 verlassen musste.

Zudem traten die Bewohner des Containers gegeneinander im Spielemarathon. Jeden Tag wurden sie zu einem neuen Spiel gebeten. Die Schlechtesten schieden bei jeder Aufgabe aus und verloren so die Chance auf den Gewinn von 7000 Euro. Das Finale des Spielemarathons fand zwischen Marcus und Mateo statt, Letzterer ging schlussendlich als Sieger hervor. "Big Brother" stellte Mateo anschließend vor die Wahl: Entweder das Preisgeld in Höhe von 7000 Euro nehmen oder ihn gegen eine Mystery-Box eintauschen. Was er nicht weiß: In besagter Box befindet sich das goldene Finalticket, welches dem Besitzer den Einzug ins Finale von "Big Brother" 2024 garantiert. Noch steht Mateos Entscheidung allerdings aus.

"Big Brother" 2024 am 13. Mai: Wer ist bisher raus?

Diese Kandidaten mussten "Big Brother" 2024 bereits verlassen:

Simon (30) musste den Container an Tag 70 verlassen

an Tag 70 verlassen Tanja (55) verließ den Container an Tag 59 freiwillig

an Tag 59 freiwillig Kevin (29) musste an Tag 56 gehen

Yael (29) trat an Tag 42 die Heimreise an

Angela (49) musste den Container auf Ansage von " Big Brother " an Tag 39 verlassen

auf Ansage von " " an Tag 39 verlassen Maxime (20) ging an Tag 28 freiwillig

Gema (55) verließ die Sendung an Tag 28

Moritz (23) brach an Tag 23 freiwillig ab

Sandro (32) ging ebenfalls an Tag 23 freiwillig

Ciara (35) musste an Tag 14 den Container verlassen

verlassen Jacqueline (35) musste an Tag 7 die Heimreise antreten

Welche Kandidaten sind bei "Big Brother" 2024 noch dabei?

Wer bei "Big Brother" 2024 weiterhin die Chance auf den Sieg hat, lesen Sie hier:

Maja (25)

Frauke (29)

Benedikt (23)

Christian (26)

Nicos (27)

Marcus (36)

Mateo (46)

Bertha (37)

Luanna (30)

"Big Brother" 2024: Staffel 14 als Wiederholung sehen

Eine Wiederholung von "Big Brother" 2024 im linearen Fernsehen gibt es nicht. Wer die Sendung verpasst hat, kann die Ausgaben dennoch nachträglich ansehen. Auf Joyn können die Episoden nicht nur jederzeit abgerufen werden, sondern dort steht auch der 24-Stunden-Livestream zur Verfügung, der alle Ereignisse aus dem Container dokumentiert. Das Basisangebot von Joyn ist kostenlos.

So läuft die Übertragung von "Big Brother" 2024

Ursprünglich war der Sender RTL2 für de Übertragung von "Big Brother" zuständig. Nun übernimmt diese Aufgabe allerdings SAT.1. Jeden Montag erscheint eine neue Folge - ob Sie diese im linearen Fernsehen oder lieber online im Stream verfolgen möchten, bleibt natürlich Ihnen überlassen. SAT.1 produziert neben dem regulären "Big Brother" auch den erfolgreichen Ableger "Promi Big Brother".