Einige Kandidaten mussten den Container bereits wieder verlassen und die Heimreise antreten. Wer musste am 22. April bei "Big Brother" gehen? Wer ist raus?

100 Tage völlige Überwachung, 100.000 Euro Preisgeld. Um den Sieg einzufahren, müssen die "Big Brother"-Kandidaten ohne jegliche Privatsphäre auskommen. Mittlerweile ist fast die Hälfte der Sendetermine von "Big Brother" 2024 erreicht, was bedeutet, dass immer mehr Teilnehmer die Heimreise antreten müssen. Am Ende kann schließlich nur einer das Preisgeld absahnen.

17 Kandidaten von "Big Brother" 2024 buhlten zu Beginn der Ausstrahlung um den Sieg. Dazu müssen die Teilnehmer 100 Tage in einem Container verbringen, der ausgeschlossen von der Außenwelt ist. Zu allem Übel werden sie dabei noch rund um die Uhr überwacht. Außerdem müssen die Regeln eingehalten werden, die der "Big Brother" aufstellt, wie zum Beispiel das geltende Schlafverbot am Tag, das vor allem in der vergangenen "Big Brother"-Folge am 15. April 2024 zu Problemen führte.

Die Show hat mittlerweile Tag 49 erreicht. Was an diesem Tag passierte, wie die Stimmung war und wer nachhause gehen musste, erfahren Sie in diesem Artikel. Wer ist raus bei "Big Brother"? Wir haben die Details für Sie zusammengetragen.

"Big Brother" 2024 am 22. April: Wer ist raus?

An Tag 49 gab es eine Halbzeit-Überraschung im Container. Neue Teilnehmer sind in den Container eingezogen. Mit Luanna, Bertha und Simon gibt es drei neue Gesichter, die ebenfalls den Sieg mit nachhause nehmen möchten. Bertha hat zwei Kinder und setzt sich für Frauen ein. Luanna hingegen ist eine leidenschaftliche Sportlerin, die Fußball spielt und Kampfsport betreibt. Simon wartet auf seinen Durchbruch als Sänger und lebt bisher mit seinen Eltern in einem Einfamilienhaus.

Das sind die neuen Kandidaten von "Big Brother" 2024:

Bertha (37)

Luanna (30)

Simon (30)

Zur Feier des Tages war der "Big Brother" gnädig und niemand musste den Container an Tag 49 verlassen. Dennoch wurden Kevin und Christian nominiert.

"Big Brother" 2024 am 22. April: Wer ist bisher raus?

Für diese Teilnehmer ist das Abenteuer "Big Brother" 2024 bereits beendet:

Jacqueline (35)

Ciara (35)

Sandro (32)

Moritz (23)

Gema (55)

Maxime (20)

Angela (49)

Yael (29)

Welche Kandidaten sind bei "Big Brother" 2024 noch dabei?

Diese Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben weiterhin die Chance auf den Sieg:

Maja (25)

Frauke (29)

Tanja (55)

Benedikt (23)

Christian (26)

Nicos (27)

Kevin (29)

Marcus (36)

Mateo (46)

Bertha (37)

Luanna (30)

Simon (30)

"Big Brother" 2024: Staffel 14 als Wiederholung sehen

"Big Brother" 2024 läuft nicht als Wiederholung im linearen Fernsehen. Wer allerdings eine Sendung verpasst hat, muss nicht in Sorge leben. Wem eine Sendung entgangen ist, der kann die Show kostenlos auf Joyn nachträglich ansehen. Auf Joyn ist ebenfalls der 24-Stunden-Livestream zur Show verfügbar.

So läuft die Übertragung von "Big Brother" 2024

Zu Beginn war "Big Brother" auf RTL2 zu sehen. Nun läuft die Übertragung von "Big Brother" 2024 allerdings auf Sat.1. Jeden Montag gibt es eine neue Folge zu sehen. Parallel dazu kann der Live-Stream angesehen werden. Sat.1 produziert neben dem regulären "Big Brother" auch den erfolgreichen Ableger "Promi Big Brother".