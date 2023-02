"Black Panther: Wakanda Forever" - Alle Infos zu dem Action-Film bei Disney+

"Black Panther: Wakanda Forever" läuft bei Disney+. Alle Informationen zum Film auf der Streamingplattform finden Sie hier.

"Black Panther: Wakanda Forever" ist die Fortsetzung des Films "Black Panther", ebenfalls produziert von Marvel Studios und einzureihen in Phase 3 im Marvel Cinematic Universe. Nach dem Tod von Chad Boseman, der 2020 einem Krebsleiden erlag, musste die Fortsetzung angepasst werden. Boseman war im ersten Teil als Black Panther zu sehen und hatte dementsprechend die Hauptrolle übernommen. In der neuen Ausgabe hat nun Letitia Wright das Amt des Black Panther übernommen. Sie war bereits im ersten Teil in einer Nebenrolle zu sehen.

Worum es bei "Black Panther: Wakanda Forever" geht, wer die Schauspieler im Cast sind und seit wann der Film auf Disney+ verfügbar ist - all diese Informationen haben wir in diesem Artikel für Sie.

"Black Panther: Wakanda Forever" - Seit wann läuft der Film bei Disney+?

Der Actionfilm "Black Panther: Wakanda Forever" ist seit 1. Februar 2023 auf der Streamingplattform Disney+ abrufbar. Sie brauchen ein Abonnement, um "Black Panther: Wakanda Forever" im Stream sehen zu können: Im monatlichen Abo kostet das 8,99 € pro Monat, das Jahresabo schenkt Ihnen zwei Monate und liegt bei 89,90 € - eine Ersparnis von 15 Prozent (Stand: 2. Februar 2023). Aktuelle und weitergehende Infos zu den Konditionen finden Sie auf der Website des Anbieters.

Das ist der Cast bei "Black Panther: Wakanda Forever"

Im ersten Teil spielte Chadwick Boseman den Black Panther, allerdings verstarb dieser im Sommer 2020. Daher wurde für die Fortsetzung umdisponiert und Letitia Wright als neue Hauptdarstellerin ausgewählt. Sie war schon im ersten Teil dabei und ist darüber hinaus aus "Tod auf dem Nil", "The Commuter" und "Ready Player One" bekannt.

Besetzung Rolle Letitia Wright Shuri / Black Panther Danai Gurira General Okoye Tenoch Huerta König Namor Dominique Thorne Riri Williams / Ironheart Lupita Nyong’o Nakia Angela Bassett Königin Ramonda Winston Duke M’Baku Martin Freeman Agent Everett K. Ross Florence Kasumba Ayo Michaela Coel Aneka Julia Louis-Dreyfus Valentina Allegra de Fontaine

Was ist die Handlung von "Black Panther: Wakanda Forever"?

Königin Ramonda (Angela Bassett), Shuri (Letitia Wright), M'Baku (Winston Duke), Okoye (Danai Gurira) und die Dora Milaje kämpfen nach dem Tod von König T'Challa darum, den Einfluss eingreifender Weltmächte aus ihrer Nation herauszuhalten. Diese wollen vor allem die Vibranium-Technologie nutzen, durch die Wakanda dem Rest der Welt technologisch weit voraus ist. Die amtierende Königin Ramonda weigert sich jedoch die Technologie zu teilen, da sie um den Weltfrieden besorgt ist. Um sich dem immer größer werdenen Druck zu erwehren setzt Wakanda auf Elitekriegerin Nakia und Everett Ross.

Trailer zu "Black Panther: Wakanda Forever"

Für einen ersten Eindruck und die allgemeine Aufmachung des Films sowie der Atmosphäre eignen sich die Filmtrailer. Das gilt selbstverständlich auch für "Black Panther: Wakanda Forever". Deshalb präsentieren wir Ihnen diesen nun hier: Das ist der Trailer von "Black Panther: Wakanda Forever". (AZ)