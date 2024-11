"Caren Miosga": Heute am 10. November 2024 ist Bundeskanzler Olaf Scholz zu Gast

Die Talkshow „Caren Miosga“ in der ARD untersucht, wie politische Entscheidungen getroffen werden und welche Faktoren die handelnden Akteure beeinflussen. Moderatorin Caren Miosga spricht in jeder Episode mit bekannten Persönlichkeiten aus den Bereichen Politik, Wirtschaft, Gesellschaft und Kultur. Zusätzlich zu den Interviews gibt es Erklärungen, kurze Reportagen und Gespräche mit weiteren Gästen. Das Format verfolgt das Ziel, den Zuschauern einen tiefgehenden Überblick über das Thema der jeweiligen Sendung zu vermitteln.

Über welches Thema wird heute bei „Caren Miosga“ gesprochen? Wo findet die Übertragung statt und gibt es eine Wiederholung? Hier in diesem Artikel lesen Sie alles Wichtige zur neuesten Ausgabe von „Caren Miosga“ am 10. November 2024.

Thema bei "Caren Miosga" heute am 10. November 2024

Die erste Ampelkoalition Deutschlands ist gescheitert. Nach wiederholten Konflikten sieht Bundeskanzler Olaf Scholz von der SPD keine Grundlage für eine weitere Zusammenarbeit mit dem FDP-Finanzminister Christian Lindner. Der Zusammenbruch der Koalition fällt in eine schwierige Zeit: Das Land steht vor erheblichen wirtschaftlichen Herausforderungen und es gibt keinen verabschiedeten Haushalt für das kommende Jahr. Zudem muss sich die EU auf die geopolitischen Veränderungen durch die mögliche Wahl von Donald Trump zum US-Präsidenten vorbereiten.

Nun plant Olaf Scholz, noch mindestens zwei Monate im Amt zu bleiben, um im Januar 2025 die Vertrauensfrage im Bundestag zu stellen und damit den Weg für Neuwahlen im März freizumachen. Doch wie will er in dieser Zeit wichtige Gesetzesvorhaben umsetzen? Und welche Rolle wird der Bundeskanzler auf europäischer und internationaler Ebene spielen, insbesondere in Bezug auf die Unterstützung der Ukraine und die Anpassung an die neuen politischen Verhältnisse in den USA? Diese Fragen wird Bundeskanzler Olaf Scholz in einem Interview mit Caren Miosga erörtern.

"Caren Miosga": Gast heute am 10. November 2024

Aufgrund der sich überschlagenden Ereignisse der letzten Tage hat Caren Miosga heute nur einen Gast zu sich in die Sendung eingeladen: Bundeskanzler Olaf Scholz.

Der Bundeskanzler Olaf Scholz stand fast drei Jahre an der Spitze der Ampel-Koalition, die ihren Vertrag unter dem Titel „Mehr Fortschritt wagen“ abgeschlossen hatte. Die anfängliche Euphorie zwischen der SPD, den Grünen und der FDP ließ jedoch schnell nach. Mittlerweile ist das erste Dreier-Bündnis auf Bundesebene offiziell gescheitert. Öffentliche Auseinandersetzungen und gegenseitige Vorwürfe prägten zunehmend das Bild der Regierung.

Olaf Scholz bringt jedoch Erfahrung in Krisenzeiten mit: Während der Finanzkrise 2008 war er Bundesarbeitsminister (2007–2009) und agierte später als Finanzminister und Vizekanzler (2018–2021) im Kabinett Merkel während der Corona-Pandemie. Heute steht er erneut an der Spitze der Regierung, doch seine politische Zukunft scheint aktuell mehr als ungewiss. Noch hat Olaf Scholz den Plan, im nächsten Jahr wieder als SPD-Kanzlerkandidat in den Wahlkampf zu ziehen und eine mögliche neue Regierung zu führen.

Übertragung von "Caren Miosga" im TV und Live-Stream

Die neueste Ausgabe von „Caren Miosga“ kann auf zwei Wegen angesehen werden. Zum einen wird die Sendung um 21.45 Uhr im ARD-Programm ausgestrahlt, wobei es genügt, zur angegebenen Zeit den Fernseher einzuschalten. Alternativ besteht die Möglichkeit, die Sendung im ARD-Livestream zu verfolgen. Dort wird das komplette ARD-Programm, einschließlich der Ausgabe vom 10. November 2024, in Echtzeit übertragen.

So sehen Sie die Wiederholung von „Caren Miosga“

Die „Caren Miosga“-Ausgabe, die am 10. November um 21.45 Uhr ausgestrahlt wird, ist auf verschiedenen Plattformen auch nachträglich verfügbar. In der ARD-Mediathek kann die Talkshow nach der Erstausstrahlung kostenlos abgerufen werden. Zudem wird sie zu einem späteren Zeitpunkt auf vier verschiedenen Fernsehsendern erneut ausgestrahlt.

NDR : Montag, 11. November 2024, 00.55 Uhr

ARD : Montag, 11. November 2024, 03.05 Uhr

Phoenix : Montag, 11. November 2024, 09.30 Uhr

3Sat : Dienstag, 12. November 2024, 01.30 Uhr

"Caren Miosga": Sendetermine der ARD-Talkshow

Die Sendung „Caren Miosga“ wird üblicherweise sonntagabends um 21.45 Uhr mit einer neuen Ausgabe ausgestrahlt. In manchen Fällen kann es jedoch zu Änderungen kommen, etwa durch Ausfälle oder Verschiebungen der Sendezeit. Hier erhalten Sie eine Übersicht über die kommenden Ausstrahlungstermine:

Sonntag, 17. November 2024, 21.45 Uhr

Sonntag, 24. November 2024, 21.45 Uhr

Sonntag, 1. Dezember 2024, 21.45 Uhr