"Caren Miosga" am 21. Januar 2024: Diese Gäste diskutieren über die Neuausrichtung der CDU

Die neue politische Talkshow "Caren Miosga" startet heute am 21. Januar 2024. Sie übernimmt den Sendeplatz von "Anne Will". Worüber diskutieren die Gäste?

Der geneigte Fernsehzuschauer wird sich beim Blick auf das heutige TV-Programm vielleicht zunächst wundern: Lässt sich doch am Sonntagabend in der ARD nicht wie gewohnt die Talkshow " Anne Will" finden, sondern stattdessen eine neue Sendung mit dem Titel "Caren Miosga". Dabei handelt sich aber ebenfalls um eine politische Gesprächssendung, moderiert von Journalistin Caren Miosga. Diese hat nämlich mit dem neuen Jahr 2024 den Sendeplatz von ihrer Vorgängerin Anne Will übernommen. Am heutigen Abend ist nun die Premiere des neuen Formats: Um 21.45 Uhr geht es los, die Übertragung übernimmt die ARD.

Sie wollen wissen, wer eingeladen ist und worüber diskutiert wird? Im Folgenden gibt es alle Informationen rund um Thema und Gäste der Sendung heute am 21. Januar 2024. Außerdem haben wir alles Wichtige rund um Übertragung und Wiederholung der Sendung im Überblick

Thema bei "Caren Miosga" am 21. Januar 2024

Die Talkshow "Caren Miosga" startet mit einem brandaktuellen Thema: Es soll um die zukünftige politische Ausrichtung der CDU gehen. Der offizielle Titel der Sendung lautet: " Merz richtet die CDU neu aus – wird Deutschlands Zukunft konservativ?“. Anlass der Diskussion ist unter anderem das neue Grundsatzprogramm der CDU, das mit dem Titel "In Freiheit leben" in einigen Punkten einen konservativeren Ton als zuvor anschlägt. Wie wird sich die Neuausrichtung auf die politische Landschaft Deutschlands und die Erfolgschancen der CDU im Osten auswirken?

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: dpa

"Caren Miosga": Gäste heute am 21. Januar 2024

Um das Thema der Sendung zu besprechen, hat Caren Miosga laut ARD die folgenden drei Gäste eingeladen:

Friedrich Merz

CDU-Parteichef Friedrich Merz bezieht bei "Caren Miosga" Stellung zur geplanten Neuausrichtung der Partei. Dabei geht es auch um die Frage, ob es der CDU mit dieser neuen Fahrtrichtung gelingt, der AfD Stimmen abzunehmen und bei den anstehenden Landtagswahlen im Osten erfolgreich abzuschneiden. Auch geht es um seine eigene politische Zukunft, die für ihn eine Kanzlerkandidatur bereithalten könnte.

Anne Hähnig

Hähnig ist Journalistin bei der ZEIT und leitet dort das Korrespondentenbüro in Leipzig; außerdem verantwortet sie das Ressort "Zeit im Osten". Laut ARD gilt sie damit als "eine der profiliertesten journalistischen Stimmen Ostdeutschlands". Sie analysiert bei "Caren Miosga" die Strategie und die Erfolgschancen von Friedrich Merz und der CDU im Osten.

Armin Nassehi

Nassehi ist seit 25 Jahren Professor für Soziologie an der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Auch wenn er sich nach eigenen Angaben politisch eher den Grünen nahe fühlt, ist er trotzdem der Meinung, es brauche eine starke Unionspartei. Er wünscht sich einen politischen Wettbewerb unter den demokratischen Parteien, der ohne Tonfall und Strategien populistischer Kräfte auskommt.

"Caren Miosga": Das ist Moderatorin Caren Miosga

Journalistin und Moderatorin Caren Miosga ist keine Unbekannte im deutschen TV. Geboren wurde Miosga am 11. April 1969 im niedersächsischen Peine. Sie studierte Geschichte und Slawistik in Hamburg und arbeitet im Anschluss für verschiedene Radiosender, darunter Radio Schleswig-Holstein, Radio Hamburg und N-Joy. 1999 ging Miosga dann zum NDR und moderierte dort das "Kulturjournal" sowie das Medienmagazin "Zapp". 2007 löste sie Anne Will als Moderatorin bei den "Tagesthemen" ab und moderierte dort bis Ende 2023. Im vergangenen Jahr wurde dann bekannt, dass Miosga erneut einen Posten von Will übernehmen wird, nämlich den sonntäglichen Talkshow-Sendeplatz in der ARD. Ab dem 21. Januar 2024 läuft damit Miosgas gleichnamige Gesprächssendung am Sonntagabend.

Übertragung von "Caren Miosga" im TV und Live-Stream

Die ARD übernimmt die Übertragung von "Caren Miosga", weshalb die Zuschauer und Zuschauerinnen die Möglichkeit haben, die Sendung im linearen TV im Ersten zu verfolgen. Wer nicht vor dem Fernseher Platz nehmen möchte, sondern die erste Ausgabe von "Caren Miosga" lieber auf dem Laptop, Tablett oder Ähnlichem verfolgen möchte, der hat auch die Möglichkeit, die Sendung zeitgleich mit der TV-Ausstrahlung online im ARD-Livestream anzusehen.

Wiederholung von "Caren Miosga" vom 21. Januar 2024 in der Mediathek

Sie haben am heutigen Abend schon andere Pläne, möchten die Premiere von "Caren Miosga" aber nicht verpassen? Dann bietet Ihnen die ARD-Mediathek die Möglichkeit, die Sendung auch nach der Ausstrahlung noch nachzuholen.

Neben der Mediathek gibt es noch eine weitere Möglichkeit, die Ausgabe von "Caren Miosga" auch nach der Erstausstrahlung noch anzusehen: Die ARD wiederholt die Sendung in der darauffolgenden Nacht noch einmal im linearen TV. Außerdem zeigen auch NDR, phoenix und 3Sat noch weitere Wiederholungen:

NDR , Montag, 22. Januar 2024, 0.55 Uhr

, Montag, 22. Januar 2024, 0.55 Uhr ARD , Montag, 22. Januar 2024, 3.30 Uhr

, Montag, 22. Januar 2024, 3.30 Uhr phoenix , Montag, 22. Januar 2024, 9.30 Uhr

, Montag, 22. Januar 2024, 9.30 Uhr tagesschau24, Montag, 22. Januar 2024, 20.15 Uhr

3Sat , Dienstag, 23. Januar 2024, 1.10 Uhr

"Caren Miosga": Sendetermine der ARD-Talkshow

Nachdem die Sendung den Platz am Sonntagabend von der Talkshow "Anne Will" übernimmt, werden auch die folgenden Ausgaben von "Caren Miosga" am Sonntagabend gesendet. Bisher sind mindestens drei weitere Sendetermine geplant. In den Wochen vom 11. und 18. Februar muss "Caren Miosga" allerdings einmal aussetzen, da die ARD hier stattdessen neue Folgen der sechsten Staffel der Krimiserie "Brokenwood – Mord in Neuseeland" zeigt.