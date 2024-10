„Caren Miosga“ gestern am 6. Oktober: Das waren die Gäste und das Thema

Seit Anfang des Jahres läuft die Talkshow „Caren Miosga“ regelmäßig am Sonntagabend. Auch in dieser Woche zeigt Das Erste eine neue Ausgabe. Zwei bis vier Gäste lädt Moderatorin Miosga normalerweise in ihre Sendung ein, um über aktuelle gesellschaftliche und politische Themen zu diskutieren. Los ging es gestern um 21.45 Uhr.

Sie wollen wissen, wer in der gestrigen Ausgabe der Sendung eingeladen war und worüber gesprochen wurde? Hier gibt es alle Informationen rund um Thema und Gäste am 6. Oktober 2024. Außerdem bieten wir einen Überblick über Übertragung, Wiederholung und Sendetermine.

Thema bei "Caren Miosga" am 6. Oktober 2024

Am 7. Oktober 2024 jährt sich der Angriff der Hamas auf Israel. Vor diesem Hintergrund diskutierten die Gäste in der gestrigen Ausgabe von „Caren Miosga“ über den Krieg im Nahen Osten. Dabei ging es um die Situation der etwa 100 israelischen Geiseln, die nach wie vor von der Hamas gefangen gehalten werden sowie die Tötung des Hisbollah-Chefs Hassan Nasrallah und die jüngste israelische Bodenoffensive im Südlibanon. Aber auch die dramatische Situation der palästinensischen Zivilbevölkerung, der es an Lebensmittel und medizinischer Versorgung mangelt, sollte zur Sprache kommen. Laut Ankündigung der ARD sollten die Fragen „Wie positioniert sich Deutschland in diesen Konflikten?“, „Wie wirksam ist Diplomatie in dieser Situation noch?“ und „Wird Deutschland seinem Versprechen, die Sicherheit Israels sei Staatsräson, gerecht?“ in der Sendung beantwortet werden.

"Caren Miosga": Gäste gestern am 6. Oktober 2024

Um das Thema der Sendung zu besprechen, lädt Moderatorin Caren Miosga im Normalfall mehrere Gäste in ihre Talkshow ein. In der gestrigen Ausgabe am 6. Oktober 2024 waren das:

Annalena Baerbock: Bundesaußenministerin, B‘90/Die Grünen

Guido Steinberg: Nahost-Experte von der Stiftung Wissenschaft und Politik

Daniel Gerlach: Chefredakteur des Magazins „Zenith“

Übertragung von "Caren Miosga" im TV und Live-Stream

Die Sendung „Caren Miosga“ wurde sowohl im linearen Fernsehen als auch im Online-Stream übertragen. Wer die Sendung auf dem traditionellen Weg verfolgen wollte, musste lediglich pünktlich um 21.45 Uhr den Fernseher ein- beziehungsweise auf Das Erste umschalten. Zeitgleich wurde die Talkshow auch im Livestream der ARD übertragen. Der Zugriff darauf war kostenlos, nicht mal eine Registrierung war notwendig.

Wiederholung von "Caren Miosga" vom 6. Oktober 2024 in der Mediathek

Wer die TV-Ausstrahlung von „Caren Miosga“ am 6. Oktober verpasst, hat mehrere Möglichkeiten, die Sendung nachzuholen. Zum einen wird sie noch mehrmals im linearen TV gezeigt:

Montag, 7. Oktober 2024: 0.55 Uhr, NDR

Montag, 7. Oktober 2024: 3.15 Uhr, ARD

Montag, 7. Oktober 2024: 9.30 Uhr, Phoenix

Montag, 7. Oktober 2024: 21 Uhr, tagesschau24

Dienstag, 8. Oktober 2024: 0.50 Uhr, 3Sat

Zum anderen bietet auch die ARDARD-Mediatheke Möglichkeit, die Sendung nachzuholen. Sie steht hier nach der TV-Ausstrahlung zum Abruf bereit.

"Caren Miosga": Sendetermine der ARD-Talkshow

„Caren Miosga“ läuft im Normalfall immer am Sonntagabend um 21.45 Uhr, also direkt nach dem „Tatort“. Hin und wieder fällt die Sendung allerdings auch aus. Damit Sie keine Ausgabe verpassen oder gar umsonst einschalten, haben wir hier eine Übersicht über die nächsten Sendetermine der Talkshow für Sie:

13. Oktober 2024, 21.45 Uhr

3. November 2024, 21.45 Uhr

10. November 2024, 21.45 Uhr

"Caren Miosga": Das ist die Moderatorin der Sendung

Die Talksendung im Ersten ist benannt nach ihrer Moderatorin Caren Miosga. Die Journalistin wurde am 11. April 1969 in Peine geboren. Zwischen 2003 und 2005 präsentierte sie das Medienmagazin „Zapp“ und später dann die Kultursendung „ttt - Titel, Thesen, Temperamente“. Allgemeine Bekanntheit erlangte sie vor allem durch ihren Job als Moderatorin der „Tagesthemen“. Nachdem sie dort von 2007 bis 2023 regelmäßig durch die Nachrichtenlage der Welt führte, bekam sie Anfang 2024 ihre eigene Talkshow im Ersten. Sie übernahm damit den Sendeplatz von Anne Will, die sie zuvor auch als „Tagesthemen“-Moderatorin beerbt hatte.