Christine Neubauer tanzt bei „Let‘s Dance“ 2025 – für die Show trotzte sie ihrer unheilbaren Krankheit

Bei RTL läuft mit „Let‘s Dance“ 2025 bereits Staffel 18 der Fernsehsendung. In der Tanzshow treten Prominente gemeinsam mit professionellen Tanzpartnern an, um in verschiedenen Tanzstilen gegeneinander anzutreten. Die Let‘s Dance“-Jury bewertet jede Woche die Darbietungen der insgesamt 14 Kandidatinnen und Kandidaten. Moderiert wird die Sendung erneut von Daniel Hartwich und Victoria Swarovski. Neben der Jury hat auch das Publikum die Möglichkeit, per Voting mitzuentscheiden, wer in die nächste Runde einzieht.

Eine der Teilnehmerinnen in diesem Jahr ist Schauspielerin Christine Neubauer. Die 62-Jährige wagt sich auf das Tanzparkett und erfüllt sich damit nach eigenen Angaben einen Lebenstraum: Ihr Ziel ist es, die älteste „Let‘s Dance“-Gewinnerin überhaupt zu werden. Parallel zu ihrer Teilnahme läuft bei ihr ein privates Projekt: die Renovierung ihres Hauses auf einer spanischen Insel. Wir stellen Ihnen die „Let‘s Dance“-Kandidatin genauer vor.

Christine Neubauer: Karriere zwischen Film und Fernsehen

Christine Neubauer wurde am 24. Juni 1962 in München geboren. Nach einigen Semestern Psychologiestudium entschied sie sich für eine Schauspielausbildung, die sie unter anderem am renommierten Lee Strasberg Theatre and Film Institute in New York absolvierte. Ihren Durchbruch hatte sie 1987 in der ARD-Serie „Löwengrube“ als Traudl Grandauer.

Seitdem ist Neubauer eine feste Größe im deutschen Fernsehen. Sie spielte in zahlreichen TV-Filmen und Serien mit, darunter Produktionen wie „Der kalte Himmel“ und „Die Holzbaronin“. 2024 feierte sie mit dem Film „Hundswut“ ihr Produzentendebüt, das mit dem Independent-Filmpreis des Jahres ausgezeichnet wurde. Neben ihrer Schauspielkarriere ist sie auch als Autorin bekannt und hat die „Vollweib“-Buchreihe veröffentlicht, in der sie Themen wie Selbstakzeptanz, Weiblichkeit und innere Stärke behandelt.

Christine Neubauer: Krankheit und körperliche Herausforderung bei „Let‘s Dance“

2017 wurde bekannt, dass Christine Neubauer an der Autoimmunkrankheit Morbus Bechterew leidet, einer chronisch-entzündlichen Erkrankung der Wirbelsäule. Trotz dieser Diagnose zeigt sie sich bei „Let‘s Dance“ motiviert und bereit für die Herausforderung. „Ich habe keine Angst vor der Show, aber riesigen Respekt“, sagte sie in einem Interview mit RTL. Um sich optimal vorzubereiten, setzt sie laut der Gala auf ein intensives Kardiotraining.

Neben ihrer Schauspielkarriere engagiert sich Christine Neubauer seit Jahren für soziale Projekte, darunter „Save the Children“ und „Ein Herz für Kinder“. Auch im Tierschutz ist sie aktiv und setzt sich für „Adoptieren statt kaufen“ ein. Ihr eigener Hund stammt aus einem mallorquinischen Tierheim, welchen sie auch gerne auf Instagram präsentiert:

Mit ihrer Teilnahme bei „Let‘s Dance“ 2025 will Christine Neubauer nicht nur ihr Tanzkönnen unter Beweis stellen, sondern auch zeigen, dass man sich in jedem Alter neuen Herausforderungen stellen kann. Ob sie die Jury und das Publikum überzeugen kann, wird sich im Laufe der Staffel zeigen.