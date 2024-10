„Citadel: Diana“ im Stream: Folgen, Besetzung und Handlung - alle Infos zur Spionage-Serie

Der Streaming-Anbieter Amazon Prime Video ist 2024 neben Staffel 3 von „The Mallorca Files und „Perfekt Verpasst“ mit einer weiteren neuen Serie an den Start gegangen. Die italienische Spionage-Serie „Citadel: Diana“ gibt es seit Oktober im Stream zu sehen.

Die erste Staffel der Serie „Citadel“, in der Richard Madden und Priyanka Chopra Jonas die Hauptrollen spielen, wurde 2023 veröffentlicht. Sie wurde zur zweitmeistgesehenen neuen Originalserie von Prime Video außerhalb der USA und belegte weltweit den vierten Platz.

„Citadel“ und die nachfolgenden Action-Spionage-Serien, erzählen die Geschichte der Spionageagentur Citadel und ihrem mächtigen Gegner-Syndikat Manticore. Die Serien erstrecken sich über verschiedene Regionen der Welt. Jede Serie aus dem „Citadel“-Universum wird in der entsprechenden Region entwickelt, produziert und gedreht. Zudem werden die Rollen mit bekannten Schauspielerinnen und Schauspielern der jeweiligen Länder besetzt.

Sie möchten mehr Infos rund um die neue Serie auf Prime Video erfahren? Dann sind Sie hier genau richtig! Wir zeigen Ihnen alles Wichtige rund um Folgen, Besetzung, Handlung und Stream. Außerdem haben wir den offiziellen Trailer von „Citadel: Diana“ für Sie parat.

Wie viele Folgen hat die Spionage-Serie „Citadel: Diana“?

Die neue italienische Serie besteht aus insgesamt sechs Episoden. Auf eine Wartezeit zwischen den einzelnen Folgen muss man sich allerdings nicht einstellen. Alle sechs Folgen wurden am 10. Oktober 2024 veröffentlicht. Hier haben wir alle Folgen inklusive der Titel für Sie aufgelistet:

Folge 1: „Zweigeteilt“

Folge 2: „Krieg“

Folge 3: „Gemeinsam“

Folge 4: „Die Zanis“

Folge 5: „Angriff“

Folge 6: „Jupiter“

„Citadel: Diana“ im Stream: Wo läuft die neue Serie?

Für die Ausstrahlung von „Citadel: Diana“ ist der Streaming-Dienst Prime Video verantwortlich. Dort gibt es ab Herbst 2024 dann alle Folgen der Action-Serie zu sehen. Hierfür benötigen Sie allerdings ein kostenpflichtiges Abonnement. Dieses ist ab 8,99 Euro im Monat oder für 89,90 Euro im Jahr erhältlich. Studierende und Auszubildende können mit Prime Student von Ermäßigungen profitieren.

Darsteller bei „Citadel: Diana“: Schauspieler in der Besetzung

Um den italienischen Charakter bei „Citadel: Diana“ so gut wie möglich zu vermitteln, finden sich in der Besetzung hauptsächlich Darstellerinnen und Darsteller aus Italien wieder. Die Hauptrolle der Action-Serie wird von der italienischen Schauspielerin Matilda De Angelis gespielt. Hier haben wir eine Liste der Schauspielerinnen und Schauspieler, die von Prime Video für „Citadel: Diana“ bekanntgegeben wurden:

Matilda De Angelis

Lorenzo Cervasio

Maurizio Lombardi

Julia Piaton

Thekla Reuten

Giordana Faggiano

Daniele Paoloni

Bernhard Schütz

Filippo Nigro

„Citadel: Diana“: Das ist die Handlung in Staffel 2

Die Handlung der Serie „Citadel: Diana“ startet im Jahr 2030 in Mailand. Vor acht Jahren vernichtete Manticore die Spionageagentur Citadel. Seit diesem Vorfall ist die Agentin Diana Cavalieri als Undercover-Agentin bei Manticore tätig und befindet sich in deren Gewahrsam. Nachdem sie schließlich eine Gelegenheit zur Flucht erkennt, setzt sie ihr Vertrauen in Edo Zani, den Nachfolger von Manticore Italien und Sohn des Anführers Ettore Zani. Dieser kämpft gegen die anderen europäischen Familien um die Vorherrschaft.

Trailer zur Prime-Video-Serie „Citadel: Diana“

Sie möchten einen ersten Vorgeschmack der neuen Spionage-Serie? Kein Problem! Hier können Sie sich den offiziellen Trailer von „Citadel: Diana“ ganz in Ruhe ansehen.