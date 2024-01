Cora Schumacher verlässt Dschungelcamp 2024 - Sonja Zietlow ist enttäuscht

Schon nach Tag 3 hat die erste prominente Kandidatin das Dschungelcamp 2024 verlassen: Cora Schumacher ging freiwillig. Die Modertoren bedauern das.

Am Ende von Folge 3 von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" (IBES) 2024 erlebten die Zuschauerinnen und Zuschauer eine Überraschung: Moderatorin Sonja Zietlow teilte am Sonntag mit, dass Cora Schumacher die Sendung freiwillig verlassen habe und damit als erste Kandidatin beim Dschungelcamp 2024 raus ist.

Was soll der Grund für den Ausstieg von Cora Schumacher sein? Und wie reagieren die Moderatoren?

Cora Schumacher raus beim Dschungelcamp 2024: Was soll der Grund sein?

Offiziell hat sich RTL noch nicht zu den Gründen für den Dschungelcamp-Ausstieg von Cora Schumacher geäußert. Mehr Informationen sollen erst in Folge 4 am Montag, 22. Januar 2023, folgen.

Wie die Bild nach eigenen Angaben allerdings aus Produktionskreisen erfahren hat, leidet Cora Schumacher noch unter den Folgen einer früheren Verletzung. Deswegen sei sie auch für die ersten Dschungelprüfungen gesperrt gewesen. Nach ihrem Ausstieg sind nun noch elf Dschungelcamp-Kandidaten 2024 übrig.

Dschungelcamp-Moderatoren bedauern Ausstieg von Cora Schumacher bei IBES 2024

RTL veröffentlichte auf seinem Instagram-Account noch am Sonntagabend ein Interview mit den Dschungelcamp-Moderatoren Sonja Zietlow und Jan Köppen. Dass Cora Schumacher bei IBES 2024 ausgestiegen ist, findet Köppen schade. Er versprach, dass die Zuschauer in der Folge am Montag die Hintergründe erfahren.

Auch Sonja Zietlow bedauert den Ausstieg von Cora Schumacher: "Ich hab das nicht kommen sehen. Ich fand, sie hat sich eigentlich ganz gut geschlagen. Ich hätte ihr gewünscht, sie hätte nicht unbedingt über Ralf gesprochen, das hätte ihr besser gestanden."

Cora Schumacher hatte am zweiten Tag im Dschungelcamp unter Tränen über ihren Ex-Mann Ralf Schumacher und ihren Sohn geredet. Sie habe zu beiden aktuell keinen Kontakt. Sie wollte nicht zu detailliert über die Gründe sprechen. Sagte aber, dass es "oft Spannungen zu Hause" gegeben habe.

Schon vor dem Dschungelcamp-Start hatte Cora Schumacher gegen ihren Ex Ralf ausgeteilt. Der hatte zuvor positiv über sie gesprochen.

Außerdem hat Cora Schumacher beim Dschungelcamp 2024 eine Liebesnacht mit einem bekannten Promi gestanden.

Übrigens: Hier erfahren Sie alle Sendetermine vom Dschungelcamp 2024. (sge)