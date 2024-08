„Das große Backen“ 2024 im TV und Stream: Übertragung und Wiederholung von Staffel 12

Bei Sat.1. wird mal wieder im Großformat gebacken. „Das große Backen“ ist eine von vielen Kochsendungen des Senders und ist in diesem Jahr mit Staffel 12 zurück. Auch 2024 treten die Kandidaten der Show im Backwettbewerb für den Titel „Deutschlands bester Hobbybäcker/beste Hobbybäckerin“ und das Preisgeld in Höhe von 10.000 Euro an. Dafür müssen die Hobbybäcker nur die Jury, bestehend aus Bettina Schliephake-Burchardt und Christian Hümbs, von sich und ihrem Talent für das Backen überzeugen. Dieses Vorhaben können die Zuschauer von Zuhause aus mitverfolgen. Wie immer wird das Back-Spektakel live im TV und Stream übertragen.

Sie möchten erfahren, wann und wo „Das große Backen“ 2024 im TV oder Stream gezeigt wird? Hier haben wir alles Wichtige zur Ausstrahlung der neuen Folgen für Sie. Und nicht nur das: Wir verraten Ihnen auch, ob es Wiederholungen der ganzen Folgen im linearen Fernsehen oder Stream zu sehen gibt.

Übertragung von „Das große Backen“ 2024 im TV und Stream

„Das große Backen“ ist seit 2013 ein fester Bestandteil im Programm von Sat.1. Jährlich kämpfen Hobbybäcker und Hobbybäckerinnen in der beliebten Backsendung um den goldenen Cupcake. Die Zuschauer dürfen dieses Spektakel unter der Moderation von Enie van de Meiklokjes im Fernsehen und Stream verfolgen. So auch in diesem Jahr.

Laut den Sendeterminen von „Das große Backen“ 2024 beginnt die Übertragung im TV am Mittwoch, dem 28. August 2024 zur Primetime um 20.15 Uhr auf Sat.1. Nach wöchentlich zehn neuen Folgen findet das Finale der zwölften Staffel im Oktober statt. Neben der TV-Übertragung gibt es die Folgen auch im Stream auf der Plattform Joyn. Der Streamingdienst bietet übrigens auch eine Premium-Variante. Mit diesem Abo haben Sie bereits eine Woche vor TV-Ausstrahlung Zugriff auf die neue Folge von „Das große Backen“ 2024. Aktuell kostet das Premium-Paket 6,99 Euro im Monat. Weitere Informationen finden Sie auf der Webseite des Anbieters.

Hier finden Sie die Details zur Übertragung von „Das große Backen“ 2024 auf einen Blick:

Übertragung im TV: Sat.1

Übertragung im Stream: Joyn (Folgen über Joyn+ eine Woche vor der TV-Übertragung verfügbar)

„Das große Backen“ 2024: Ganze Folgen in der Wiederholung sehen

Falls Sie eine Folge von „Das große Backen“ 2024 verpasst haben sollten, können Sie die Wiederholung der einzelnen Episoden sowohl im TV als auch im Stream sehen. Nach der Erstausstrahlung um 20.15 Uhr zeigt Sat.1 die Folgen gegen Mitternacht ein zweites Mal. Am darauffolgenden Tag läuft außerdem eine Wiederholung der Folge auf sixx. Dort ändern sich die Zeiten jedoch wöchentlich. Wir empfehlen Ihnen daher im offiziellen Programm des Senders nachzulesen, wann die Wiederholung der neuesten Folge von „Das große Backen“ 2024 auf sixx zu sehen ist.

Wem das alles zu kompliziert ist, der kann sich auf Joyn verlassen. Dort können Sie die Folgen nach der TV-Übertragung kostenlos in der Wiederholung sehen. Die Basis-Variante des Streaming-Dienstes erfordert nur die Erstellung eines Nutzerkontos.

Gewinner der vergangenen Staffeln von "Das große Backen"

„Das große Backen“ hat bereits elf Gewinner aus den vorherigen Staffeln. Die bisherigen Sieger im Überblick:

2013: Heike Kahnt

2014: Jil Waxweiler

2015: Monika Triebenbacher

2016: Agnes Linsen

2017: Patrick Dörner-Mertens

2018: Susanne Breyer

2019: Tamara „Tammy“ Westerfeld

2020: Laura Bochinski

2021: Hannes Güther

2022: Raheem Haidar

2023: Monika