„Das große Backen“ 2024: Wer ist raus in Folge 3?

Aktuell läuft die 12. Staffel „Das große Backen“ auf Sat.1. Bereits seit 2013 läuft die Show in Deutschland und basiert auf dem britischen Format „The Great British Bake Off“. In der Backsendung treten 10 Kandidatinnen und Kandidaten gegeneinander an und müssen in verschiedenen Kategorien ihr Talent unter Beweis stellen. Jede Woche muss eine Person den Wettbewerb verlassen, bis schlussendlich „Deutschlands bester Hobbybäcker“ mit 10.000 Euro, dem goldenen Cupcake und einem eigenen Backbuch nach Hause gehen kann.

Jede Folge müssen die Bäckerinnen und Bäcker zum einen Backwerke präsentieren, die besonders schön und kreativ sind. Zum anderen muss aber auch das technische Können unter Beweis gestellt werden. Bewertet werden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer in dieser Staffel von den Back-Profis Bettina Schliephake-Burchardt, Christian Hümbs und Günther Koerffer.

Wer muss in Folge 3 „Das große Backen“ verlassen? Alle Informationen zur neuen Folge finden Sie hier.

"Das große Backen" 2024: Wer ist rausgeflogen am 11. September 2024?

Auch diese Woche mussten sich die Kandidatinnen und Kandidaten von „Das große Backen“ wieder in verschiedenen Kategorien unter Beweis stellen. Bei der ersten Aufgabe ging es darum, Kreativität zu zeigen und eine geheime Botschaft in einer Torte unterzubringen. Danach folgte die technische Herausforderung. Hier sollten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer handwerkliches Können präsentieren. Schlussendlich folgte die letzte Challenge unter dem Motto „Zurück in die Zukunft“. Dabei musste eine Motivtorte gebacken werden, die von einer vergangenen Epoche der Geschichte inspiriert war.

Nach den ersten beiden Runden wurde es für gleich drei Teilnehmer knapp. Lydia, Sonja und Fabian schnitten am schlechtesten ab und mussten bangen. Bei der dritten Aufgabe wird schnell klar, Lydia liefert ab und darf weiter im Wettkampf bleiben. Also kam es zur Entscheidung zwischen Sonja und Fabian. Da Fabians Torte dann doch etwas besser abschnitt als Sonjas, durfte er bleiben und Sonja musste in Folge 3 „Das große Backen“ verlassen. Mit 39 von 60 Punkten trat die Kandidatin ihre Heimreise an. Geschmacklich konnten ihre Kreationen zwar stets punkten, doch geht es bei der Show auch um das Optische. Durch falsches Zeitmanagement und die Gestaltung ihrer Backwerke schoss sich Sonja ins Aus und musste ihre Schürze abgeben.

Wer ist raus bei „Das große Backen“ 2024?

Diese Kandidatinnen und Kandidaten mussten die Show bereits verlassen:

Florian (raus in Folge 1)

Vanessa (raus in Folge 2)

Sonja (raus in Folge 3)

„Das große Backen“ 2024: Wer ist weiterhin dabei?

Anna-Lisa

Fabian

Lydia

Patrik

Samuel

Sandra

Sibylle

Wann läuft die nächste Folge von „Das große Backen“ 2024?

Laut den Sendeterminen von „Das große Backen“ sind insgesamt 8 Folgen angesetzt. Das Finale von Staffel 12 ist am 16. Oktober 2024. Das sind die nächsten Sendetermine der Show:

Folge 4: Mittwoch, 18. September 2024

Folge 5: Mittwoch, 25. September 2024

Folge 6: Mittwoch, 2. Oktober 2024

„Das große Backen“ 2024 im TV und Stream: Übertragung der Backshow

Die Übertragung von „Das große Backen“ übernimmt wie gewohnt der Sender Sat.1. Wollen Sie also sehen, wie Moderatorin Enie van de Meiklokjes jede Woche durch einen Abend voller Backkunst führt, schalten Sie einfach mittwochs zur Primetime ihren Fernseher ein. Sollten Sie keine Möglichkeit haben, die Sendung im linearen TV-Programm zu verfolgen, können Sie auf den Live-Stream von Joyn zurückgreifen.