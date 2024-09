„Das große Backen“ 2024: Wer ist raus in Folge 2?

Mittlerweile läuft bereits die 12. Staffel von „Das Große Backen“ auf Sat.1. In der Back- und Kochshow treten zehn Kandidaten und Kandidatinnen in kreativen Challenges und technischen Prüfen im Backen gegeneinander an. Moderiert wird die Show von Enie van Meiklokjes. Sie hat bereits seit 2014 das Sagen im Backzelt. Bewertet werden die Kreationen der Hobby-Bäcker allerdings von echten Back-Profis. Bettina „Betty“ Schliephake-Burchardt ist „Deutschlands Königin der Motivtorten“ und Christian Hümbs wurde schon mehrfach als „Patissier des Jahres“ ausgezeichnet. Nach so vielen Jahren Berufserfahrung und elf Staffeln „Das große Backen“ lassen sich die Beiden nicht mehr so einfach beeindrucken. Und auch in Folge 2, am 4. September 2024, konnte ein Kandidat die Jury nicht überzeugen. Was ist passiert in Folge 2 und wer musste die Show verlassen? Alle Infos zur aktuellen Folge finden Sie hier.

„Das große Backen“ 2024: Wer ist rausgeflogen am 4. September 2024?

Auch in der zweiten Folge mussten die Kandidaten und Kandidatinnen wieder drei Aufgaben meistern. In der erste Aufgabe ging es darum, ein altbekanntes preußisches Gebäck neu zu interpretieren. Die höchste Punktzahl konnte hier Anna-Lisa holen. Ganze 20 Punkte sammelte sie für ihre Kreation und erhielt damit volle Punktzahl. Danach folgte die technische Prüfung, die den Teilnehmern traditionsgemäß Schwierigkeiten bereitet. Vor allem Lydia und Vanessa hatten bei der Aufgabe Probleme. Ihre Nuss-Nougat-Croissants wurden nur mit 7,5 und 10,5 Punkten bewertet. Für beide hieß es dann in der dritten Aufgabe höchste Konzentration. Die Jury erwartete von den Hobby-Bäckern eine Brotskulptur. Die Schwan-Skulptur sollte Vanessa noch vor dem Ausstieg retten, dafür reichte es jedoch nicht. Mit insgesamt 36,5 von 60 Punkten musste sie das Backzelt am Ende der 2. Folge verlassen. Mit nur einem halben Punkt Vorsprung rettete sich Lydia in die nächste Runde.

Im Interview mit Sat.1 gibt sich Vanessa zwar enttäuscht aber sie nimmt den Ausstieg gelassen: „Das ich natürlich jetzt die Show verlassen muss in Woche 2 ist super emotional für mich ... aber am Ende: das Leben geht weiter und immerhin verpasse ich jetzt nicht so viel von der Uni.“

Wer ist raus bei „Das große Backen“ 2024

Jede Folge muss sich einer der Teilnehmer aus der Show „Das Große Backen“ 2024 verabschieden. Florian machte in Folge 1 den Anfang. Vor allem bei der technischen Prüfung, eine Esterhàzy-Torte, ging so einiges schief. Hier finden Sie den Überblick über alle bisher ausgeschiedenen Kandidaten:

Florian (raus in Folge 1)

Vanessa (raus in Folge 2)

Welche Kandidaten sind bei „Das große Backen“ 2024 weiter dabei?

Nach Folge 2 sind noch acht Kandidaten und Kandidatinnen im Backzelt. Wer es schafft die Jury dauerhaft von sich zu überzeugen, kann sich auf den Titel „Deutschlands bester Hobbybäcker“ freuen. Außerdem bekommt der Gewinner oder die Gewinnerin 10.000 Euro Preisgeld und ein eigenes Backbuch. Diese Hobby-Bäcker haben noch die Chance dazu:

Anna-Lisa

Fabian

Lydia

Patrik

Samuel

Sandra

Sibylle

Sonja

„Das Große Backen“: Ganze Folge als Wiederholung sehen

Eine offizielle Wiederholung der einzelnen Folgen von „Das Große Backen“ im linearen TV-Programm gibt es nicht. Wer eine der Episoden verpasst hat, kann aber auf den Streamingdienst Joyn zurückgreifen. Hier stehen alle Folgen auch nach der Erstausstrahlung im TV auf Abruf zur Verfügung. (lob)