„Das große Backen“ 2024 gestern am 25. September: Wer ist raus in Folge 5?

Nach Folge 5 von "Das große Backen" 2024 ist ein Kandidat weniger mit dabei. Punktetechnisch war dieser Exit keine große Überraschung. Welche Kandidaten noch übrig sind, wer die Sendung in dieser Woche verlassen musste und warum, erfahren Sie hier.

Wer ist nach Folge 5 raus bei "Das große Backen" 2024 am 25. September? Und welche Kandidaten kämpfen nach wie vor in der Backsendung um den Sieg ?

"Das große Backen" 2024: Wer ist rausgeflogen am 25. September?

Auch in Folge 5 von „Das große Backen“ 2024 musste einer der Hobbybäcker, die alle für einen Preis in Höhe von 10.000 Euro, die Veröffentlichung eines eigenen Backbuches und den Gewinn des goldenen Cupcake-Pokals gegeneinander antreten, die Backshow verlassen. In dieser Woche traf es Kandidat Fabian aus Friedberg. Der 31-jährige Account Manager landete mit 31,5 Punkten abgeschlagen auf dem letzten Platz und musste deshalb das Backzelt räumen.

Grund dafür war unter anderem seine kreative Karamell-Kreation „Scharfe Tarte“ , die etwas zu fest geraten war und nur mit Mühe angeschnitten werden konnte. Auch in der technischen Prüfung konnte Fabian die Jury mit seinem Biskuit-Teig nicht überzeugen. Die dritte Aufgabe trug den Titel „Fruchtig dekoriert“, doch auch seine Johannisbeer-Torte konnte Fabian nicht vor dem Exit retten, da er am Ende des Tages mit Abstand die wenigsten Punkte erhalten hatte.

Wer ist raus bei "Das große Backen" 2024?

Inzwischen mussten bereits einige Hobbybäckerinnen und Hobbybäcker von Staffel 12 die Sendung verlassen. Hier finden Sie eine Übersicht der bereits ausgeschiedenen Kandidaten von „Das große Backen“ 2024:

Florian (36) aus Konzell, Bayern (raus in Folge 1)

Vanessa (23) aus Lüneburg, Niedersachsen (raus in Folge 2)

Sonja (54) aus Bad Iburg, Niedersachsen (raus in Folge 3)

Lydia (29) aus Heilbronn, Baden-Württemberg (raus in Folge 4)

Fabian (31) aus Friedberg, Bayern (raus in Folge 5)

Folgen von Staffel 12 "Das große Backen" im Free-TV und Stream ansehen

Wie üblich können Sie Staffel 12 von "Das große Backen" im linearen Fernsehen auf SAT.1 verfolgen. Im Free-TV läuft die neue Staffel seit dem 28. August 2024 jeden Mittwoch zur Primetime um 20.15 Uhr. Insgesamt gibt es acht neue Folgen. Sollten Sie eine Episode verpassen, ist das kein Beinbruch: Sie finden alle Folgen von "Das große Backen" 2024 nach der Ausstrahlung im Free-TV auf der Streaming-Plattform Joyn. Dort stehen sie abrufbereit und in vollständiger Länge zur Verfügung. Das Basisangebot von Joyn ist kostenlos.

Wann läuft die nächste Folge von "Das große Backen" 2024?

Die Sendetermine von "Das große Backen" 2024 stehen schon seit geraumer Zeit. Folge 6 läuft planmäßig am 2. Oktober 2024 im Free-TV auf SAT.1. Das große Finale findet am 16. Oktober statt.