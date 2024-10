„Das große Backen“ gestern am 2. Oktober: Wer ist raus in Folge 6?

„Das große Backen“ erfreut sich seit Jahren großer Beliebtheit, weshalb aktuell bereits die 12. Staffel der Backshow läuft. Inspiriert ist die Sendung an ihrem britischen Pendant „The Great British Bake Off“. Die deutsche Version verwirklicht der Sender Sat.1 im Jahr 2013. Pro Staffel treten in der Show 10 Kandidatinnen und Kandidaten gegeneinander an und müssen in verschiedenen Kategorien ihr Talent im Backen unter Beweis stellen. Jede Woche scheidet dann eine Person aus dem Wettkampf aus, bis schlussendlich „Deutschlands bester Hobbybäcker“ mit 10.000 Euro, dem goldenen Cupcake und einem eigenen Backbuch nach Hause gehen kann.

In jeder Folge müssen die Bäckerinnen und Bäcker zum einen ihre Kreativität unter Beweis stellen und besonders schöne Backwerke kreieren. Zum anderen ist auch ihr technisches Können gefragt. Bewertet werden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer in dieser Staffel von den Back-Profis Bettina Schliephake-Burchardt, Christian Hümbs und Günther Koerffer.

Wer muss in Folge 6 „Das große Backen“ verlassen? Alle Informationen zur aktuellen Folge finden Sie hier.

"Das große Backen" 2024: Wer ist rausgeflogen am 2. Oktober 2024?

Auch in dieser Woche mussten sich die Kandidatinnen und Kandidaten von „Das große Backen“ wieder in verschiedenen Kategorien unter Beweis stellen. Da nur noch wenige Personen im Rennen sind, kann nun jede Kleinigkeit Sieg oder Niederlage bedeuten. In der ersten Runde dieser Episode ging es darum, Pavlovas zu zaubern, sprich Torten aus Baisermasse. Danach folgte die technische Prüfung, bei der Crêpes-Torten zubereitet werden mussten. Schließlich war Kreativität gefragt, denn in der letzten Runde der Folge sollten Motivtorten ganz unter dem Motto „Gemeinsame Zugfahrt“ gebacken werden.

Bereits in der ersten Runde läuft es für einen Bäcker deutlich schlechter als in den vergangenen Wochen. Samuel konnte weder beim Aussehen noch beim Geschmack seiner Pavlovas sonderlich punkten. Als danach die technische Prüfung ansteht, wird es für ihn jedoch noch enger. Der Hobby-Bäcker macht eine Crêpes-Torte, welche eine Fülle an Kritik erntet. Die Torte sei zu blass, falsch dekoriert, die Creme falsch verteilt und die Oberfläche zu wellig, meint die Jury. Damit liegt Samuel in der Wertung zunächst ganz hinten. Mit der letzten Aufgabe kann er jedoch wieder punkten. Seine Motivtorte „Candy-Fahrt“ überzeugt die Juroren vor allem geschmacklich. Trotz einer starken letzten Runde reicht es für Samuel nicht. Obwohl er insgesamt 40 von 50 Punkten erzielt, landet er auf dem letzten Platz und muss damit „Das große Backen“ verlassen.

Wer ist raus bei „Das große Backen“ 2024?

Florian (36) aus Konzell, Bayern (raus in Folge 1)

Vanessa (23) aus Lüneburg, Niedersachsen (raus in Folge 2)

Sonja (54) aus Bad Iburg, Niedersachsen (raus in Folge 3)

Lydia (29) aus Heilbronn, Baden-Württemberg (raus in Folge 4)

Fabian (31) aus Friedberg, Bayern (raus in Folge 5)

Samuel (25) aus Frankfurt am Main, Hessen (raus in Folge 6)

„Das große Backen“ 2024: Wer ist weiterhin dabei?

Anna-Lisa

Patrik

Sandra

Sibylle

Wann läuft die nächste Folge von „Das große Backen“ 2024?

Folge 7 (Halbfinale): Mittwoch, 9. Oktober 2024, 20.15 Uhr, Sat. 1

Folge 8 (Finale): Mittwoch, 16. Oktober 2024, 20.15 Uhr, Sat. 1

„Das große Backen“ 2024 im TV und Stream: Übertragung der Backshow

Die Übertragung von „Das große Backen“ übernimmt wie gewohnt der Sender Sat.1. Wollen Sie also sehen, wie Moderatorin Enie van de Meiklokjes jede Woche durch einen Abend voller Backkunst führt, schalten Sie einfach mittwochs zur Primetime ihren Fernseher ein. Sollten Sie keine Möglichkeit haben, die Sendung im linearen TV-Programm zu verfolgen, können Sie auf den Live-Stream von Joyn zurückgreifen.